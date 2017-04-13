空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5
2017-04-13
記者吳佩樺／台北報導
空氣汙染問題近幾年備受重視，就連空調也訴求「清淨空氣」，以對抗PM2.5細懸浮微粒為趨勢！
聲寶PICO PURE水離子 淨化空氣
聲寶旗艦系列研發PICO PURE水離子，號稱經過SGS與日本測試多項認證，能分解PM2.5中的有害物質高達99.8%，且具備除菌、防霉、脫臭、抗過敏等功效，同時經日本Frontier濱松實驗室證實能防止肌膚水分流失。
聲寶表示：「PM2.5的大小只有人類頭髮直徑的28分之一，能輕易深入肺泡、循環全身，民眾長期暴露會嚴重威脅健康。而含有氫氧基微粒的PICO PURE水離子，能去除PM2.5有害物質的氫原子，有效抑制活動力。」
Panasonic PX系列 進化的nanoeX技術
Panasonic高階PX系列採用進化的nanoeX技術，是原主打nanoe升級版，強調氫氧離子增加10倍，包含除臭、淨化PM2.5的效率皆大幅提升。nanoeX技術除了運用在空調、風扇，未來全面拓展至冰箱等其他家電。
三菱重工 6月底前送濾網
此外，三菱重工打造藉由溫濕度控制的抗過敏清淨系統，搭配抗菌表面風扇以及酵素溶菌與光觸媒水洗式除臭濾網，幫助消滅空氣中的過敏原。即日起至6月底，凡購買壁掛式機種，並於上洋保固官網註冊登錄後，可獲得2年抗過敏原與光觸媒濾網。
圖片提供／聲寶、三菱重工官網、達志影像
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