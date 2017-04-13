| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 消費

空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5

2017-04-13

記者吳佩樺／台北報導

空氣汙染問題近幾年備受重視，就連空調也訴求「清淨空氣」，以對抗PM2.5細懸浮微粒為趨勢！

聲寶PICO PURE水離子 淨化空氣

聲寶旗艦系列研發PICO PURE水離子，號稱經過SGS與日本測試多項認證，能分解PM2.5中的有害物質高達99.8%，且具備除菌、防霉、脫臭、抗過敏等功效，同時經日本Frontier濱松實驗室證實能防止肌膚水分流失。

聲寶表示：「PM2.5的大小只有人類頭髮直徑的28分之一，能輕易深入肺泡、循環全身，民眾長期暴露會嚴重威脅健康。而含有氫氧基微粒的PICO PURE水離子，能去除PM2.5有害物質的氫原子，有效抑制活動力。」

Panasonic PX系列 進化的nanoeX技術

Panasonic高階PX系列採用進化的nanoeX技術，是原主打nanoe升級版，強調氫氧離子增加10倍，包含除臭、淨化PM2.5的效率皆大幅提升。nanoeX技術除了運用在空調、風扇，未來全面拓展至冰箱等其他家電。

三菱重工 6月底前送濾網

此外，三菱重工打造藉由溫濕度控制的抗過敏清淨系統，搭配抗菌表面風扇以及酵素溶菌與光觸媒水洗式除臭濾網，幫助消滅空氣中的過敏原。即日起至6月底，凡購買壁掛式機種，並於上洋保固官網註冊登錄後，可獲得2年抗過敏原與光觸媒濾網。

圖片提供／聲寶、三菱重工官網、達志影像

廣告
  • 聲寶全新空調皆取得CSPF一級能效。

    聲寶全新空調皆取得CSPF一級能效。

  • 空氣汙染問題近幾年備受重視，「清淨空氣」也成為空調產品的新趨勢。（達志影像提供）

    空氣汙染問題近幾年備受重視，「清淨空氣」也成為空調產品的新趨勢。（達志影像提供）

  • 三菱重工打造藉由溫濕度控制的抗過敏清淨系統，號稱有效抑制過敏原。

    三菱重工打造藉由溫濕度控制的抗過敏清淨系統，號稱有效抑制過敏原。

  • 聲寶旗艦系列空調，具備PICO PURE水離子技術，主打可對抗PM2.5。

    聲寶旗艦系列空調，具備PICO PURE水離子技術，主打可對抗PM2.5。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.