愛地球 R32冷媒環保空調竄起

2017-04-13

記者吳佩樺／台北報導

目前主流空調都是使用R410A冷媒，大金則大力推動R32冷媒，號稱新世代環保冷媒。大金強調R32與R410A冷媒相比，全球暖化係數減少75%，且可再提高10%的能源效率，具有不會破壞臭氧層、大幅降低二氧化碳排放、回收簡單的優點。

台灣2年前引進 大金全面轉換

2012年底大金於日本發表全球第一台R32冷媒空調至今，全球50個國家的銷量已突破800萬台，在日本家用市場更早已成為主要銷售。台灣從2年前引進，涵蓋歐風、橫綱、大關等系列，全面轉化成R32冷媒空調。

大金在台近10年銷售皆不斷成長，去年達到業績110億元高峰，今年目標130億元。家用空調去年銷量18萬5千台，今年挑戰20萬5千台。

富士通跟進 高級系列也主打R32

其他品牌相繼跟進，富士通高級系列也主打R32冷媒。此外，因應台灣高溫高濕環境，強調室內外機強化防護，運用環保無毒塗漆和防蝕技術，增加耐用性。

售後服務升級 機板7年保固

空調市場競爭激烈，各大品牌不只比拚功能、價格，售後服務更要不斷升級，以大金來說，除了原有壓縮機10年、主零件3年保固，今年首度加入機板7年保固，企圖以加值不加價策略，拓展市場版圖。

空氣清淨機升級 美肌保濕

大金瞄準商機，引進升級版閃流放電空氣清淨機MCK55USCT，外型瘦身，號稱透過大金閃流放電技術，有效去除細懸浮微粒PM2.5。設置灰塵、PM2.5、臭味感測器，從面板顯示燈就能對當下的空氣狀態一目了然。另有美肌保濕功能。

圖片提供／大金、富士通官網、達志影像