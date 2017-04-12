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Chaumet奇幻世界 時空平移巴黎─踏入會場宛如直達花都 頂級珠寶手繪草稿 盡顯精湛工藝

2017-04-12

〔記者王瀅娟／北京報導、攝影〕Chaumet於北京瑰麗酒店打造「Chaumet的世界（Chaumet World）」，重現位於巴黎凡登廣場12號的總店，影星奧黛莉朵杜、克莉絲汀鄧斯特、鍾楚紅與日本名模長谷川潤等均到場體驗這奇妙的平行時空世界。

走進會場，首先看見正中央漂浮裝飾冠冕的光柱，搭配牆上Chaumet總店的數位投影，讓人霎時間彷彿來到凡登廣場。繼續走近，明亮的土黃色牆面、印有Chaumet的法式小雨棚、仿照同樣位於凡登廣場的麗池酒店海明威酒吧打造的Chaumet酒吧等，一再地衝擊賓客意識，彷彿真的跨越千萬里，直達巴黎。

另一方面，神秘的小房間內則有Chaumet珠寶製作的秘密等待顧客探詢。「寶石的奧秘」透過儀器，很有自信地將精選的寶石放大投影，內部一覽無遺，顯示品牌寶石專家搜尋寶石的能力。「冠冕的藝術」展示Chaumet引以為傲的各式冠冕與手繪草稿，冠冕設計比賽得主與製作工藝師在此揭露最新「炫彩花園」冠冕的誕生秘辛。自巴黎遠道而來的資深工藝師現場展演製作珠寶重要工序，讓顧客可近距離觀看交流。

最後，宛如法式花園迷宮設計的房間盡頭展示著最新款頂級珠寶「Lumiere Celestes」，黃鑽與珍珠的搭配不但新穎，同時，在華人文化中，黃色是象徵帝王的顏色，在西方也代表榮耀和智慧，彰顯品牌固有的皇家氣息。在設計上亦融入東方元素，如廟宇服裝上常見的雲紋，突顯融會東西的設計本意。

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  • Chaumet將展示全新Lumiere Celestes頂級珠寶系列的地場打造成法式迷宮花園。

    Chaumet將展示全新Lumiere Celestes頂級珠寶系列的地場打造成法式迷宮花園。

  • Chaumet Lumiere Celestes冠冕，主石枕型內部無瑕11.16 克拉黃鑽，戒指主石為13公分南洋珠。

    Chaumet Lumiere Celestes冠冕，主石枕型內部無瑕11.16 克拉黃鑽，戒指主石為13公分南洋珠。

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