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鍾楚紅徜徉巴黎 追尋約瑟芬

2016-12-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕鍾楚紅雖息影多年，然而每每現身依然令人驚豔，歲月即使在她身上留下痕跡，卻也是為她的迷人風韻錦上添花，堪稱永遠的女神。Chaumet認為，鍾楚紅忠於自己、熱愛生命，對生活有獨特的見解和品味，舉手投足間流露率性自然美，是21世紀女性的時尚典範，因而邀請鍾楚紅至巴黎，探索品牌永遠的謬思女神：拿破崙的約瑟芬皇后。

約瑟芬皇后是拿破崙一生的最愛，但她不僅是一國的皇后，更憑藉個人獨特的品味，成為當時的時尚領導者，優雅自信的魅力是當時女生仿效的目標。鍾楚紅來到位於芳登廣場12號的Chaumet博物館，接受一張神秘卡片的邀請，帶著心愛的古董相機，穿梭於巴黎的大街小巷、駛過塞納河，最終來到約瑟芬與拿破崙最愛的楓丹白露宮，遊走於皇后的私人花園，最終到達皇后的私人閨房。當她戴上以約瑟芬皇后為靈感創作的Josephine系列珠寶，兩代女神彷彿在此刻交會，約瑟芬皇后當年的風采躍然眼前。

圖片提供：Chaumet

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  • Chaumet Josephine Rondes de Nuit鑽戒，約17,556,000元。

    Chaumet Josephine Rondes de Nuit鑽戒，約17,556,000元。

  • 鍾楚紅追尋約瑟芬皇后身影，於楓丹白露宮留影。佩戴Chaumet Josephine Rondes de Nuit鑽石項鍊約19,565,000元。

    鍾楚紅追尋約瑟芬皇后身影，於楓丹白露宮留影。佩戴Chaumet Josephine Rondes de Nuit鑽石項鍊約19,565,000元。

  • 鍾楚紅應Chaumet之邀前往巴黎，探訪約瑟芬皇后的足跡。

    鍾楚紅應Chaumet之邀前往巴黎，探訪約瑟芬皇后的足跡。

  • Chaumet Josephine Aigrette Imperiale戒指，約4,338,000元。

    Chaumet Josephine Aigrette Imperiale戒指，約4,338,000元。

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