智慧空調當道 手機遠端遙控

2017-04-13

記者吳佩樺／台北報導

物聯網當道，空調支援手機遠端遙控已經成為基本要件，今年各大廠上市新品大多都具備該功能；因此沒跟上智慧空調趨勢，可就落伍了！

三洋時尚WiFi系列 外出不怕忘關機

三洋時尚型機種搭配WiFi接收器，可用手機進行遠端遙控，包括調整溫度、風量、開關機都能一指搞定。配置冷暖和投射式室溫顯示面板，輕鬆掌握室內溫度變化，且用燈號就能辨別，例如藍燈為冷氣、紅燈是暖氣，一眼明瞭當下的使用狀態。保固服務同時升級，祭出全機3年、壓縮機10年、室外機基板7年保固。

東元、大同外觀美型化 融入居家裝潢

此外，大同和東元新代空調除了主打智慧功能，外觀美型化亦是焦點。大同晶采系列捨棄以往的方正外型，側邊變得圓弧且具流線感，加大出風口，使得吹送距離更遠、更均勻。

東元豪華雲端變頻LV系列跳脫傳統白色外觀，設計限量金色款。另採用H13等級的HEPA以及三合一健康濾網，力抗PM2.5。東元表示：「智慧家電已經逐漸融入大家的日常生活，未來會持續以「雲端科技、全民共享」為研發主旨。今年除了部分特殊通路還有定頻產品的需求外，銷售要全部轉成CSPF的變頻機種。」

業者提醒，目前市面上的智慧空調，都必須要另外加購WiFi模組，年輕客層因為勇於接受高科技，安裝比例頗踴躍。

圖片提供／三洋、大同、東元