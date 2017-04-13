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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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空氣清淨機升級美肌保濕

2017-04-13

大金瞄準商機，引進升級版閃流放電空氣清淨機MCK55USCT，外型瘦身，號稱透過大金閃流放電技術，有效去除細懸浮微粒PM2.5。設置灰塵、PM2.5、臭味感測器，從面板顯示燈就能對當下的空氣狀態一目了然。另有美肌保濕功能。

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2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
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