空氣清淨機升級美肌保濕

2017-04-13

大金瞄準商機，引進升級版閃流放電空氣清淨機MCK55USCT，外型瘦身，號稱透過大金閃流放電技術，有效去除細懸浮微粒PM2.5。設置灰塵、PM2.5、臭味感測器，從面板顯示燈就能對當下的空氣狀態一目了然。另有美肌保濕功能。