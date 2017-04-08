Maryling春夏 洋溢熱情

2017-04-08

〔記者王瀅娟／台北報導〕義大利女裝品牌Maryling舉辦春夏發表會，以「Summer Heaven」為主題，熱情洋溢的邁阿密海灘為靈感，融合手繪印花、明亮色彩與米蘭曼菲斯團體（Memphis Group）設計風格，描繪明媚春光。

Maryling春夏自創的印花設計著重明亮大膽的色彩如鮮豔夕紅、天藍、脂粉紅、迷紫調等創意搭配，與幾何結構的呈現，然而剪裁上卻著重飄逸流動的線條，突顯女性溫柔優雅的氣質。

圖片提供：Maryling