紐約時裝週 Michael Kors強勢性感
〔記者王瀅娟／紐約報導〕2017春夏紐約時裝週輪到最受紐約客愛戴的Michael Kors登場，在美國知名歌手Rufus Wainwright富感染力的激昂現場演唱歌聲中，模特兒們踏著輕快的步伐走出，展演以「強勢性感（Powerful Sexy）」為主，復古氛圍為輔的新裝，色彩繽紛活潑的花朵印花，洋溢春夏輕快氣息。
提到「強勢」，就令人想到八零年代的代表性元素：墊肩。所有外套均襯有墊肩，讓女人看來「很有肩膀」，刻意加長的袖子，袖口飾有一長排的鈕扣，為本季獨特的設計標誌。Michael Kors認為，女生的性感不一定來自曲線畢露，超尺寸（Oversize）的風衣與毛衣，圍裹出帶有剛毅氣息的性感。解構領口結構，呈不對稱下襬設計的風衣，更是顛覆想像的神來之作。
大、小花朵印花，是Michael Kors 2017春夏最重要的印花，染上湖水綠、棕櫚色、杜鵑粉等繽紛色彩，點亮春夏活力，荳蔻色、深褐色與沙色等組合出Michael Kors心目中最具代表性的復古色彩。時而點綴立體亮片花朵刺繡，每件需150～900小時不等的勞心勞力方可完成，為成衣系列增添更上層樓的精緻質感。
圖片提供／Michael Kors
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垂墜設計帶來的飄逸感，為Michael Kors認為女人最迷人的特質之一，如晚裝的水袖。
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美國知名歌手Rufus Wainwright富感染力的激昂現場演唱歌聲，為Michael Kors 2017春夏秀的背景音樂。
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Michael Kors 2017春夏仍有許多超尺寸的設計，展現強勢下的性感。
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與Michael Kors私交甚篤的影星艾蜜莉布朗特（左）與席安娜米勒（右），為品牌2017春夏秀的嘉賓。
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Michael Kors 2017春夏超尺寸毛衣於側面開口，露出內著襯衫袖口，相當特別。
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花朵印花是Michael Kors 2017春夏代表性印花，其上的立體亮片花朵刺繡需耗600小時方可完成。
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袖口飾有一長排的鈕扣，為Michael Kors 2017春夏外套與襯衫上的顯眼設計。
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Michael Kors 2017春夏解構風衣，不對稱下襬設計，融合柔美與剛毅氣息。
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荳蔻色、深褐色與沙色組合而成的色調，是Michael Kors心目中最具復古風情的色彩。
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2017春夏Michael Kors秀上，以走動時會露出大腿的墊肩風衣開場，展現「強勢性感」。
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標題：紐約時裝週 Michael Kors強勢性感
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