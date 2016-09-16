紐約時裝週 Michael Kors強勢性感

2016-09-16

〔記者王瀅娟／紐約報導〕2017春夏紐約時裝週輪到最受紐約客愛戴的Michael Kors登場，在美國知名歌手Rufus Wainwright富感染力的激昂現場演唱歌聲中，模特兒們踏著輕快的步伐走出，展演以「強勢性感（Powerful Sexy）」為主，復古氛圍為輔的新裝，色彩繽紛活潑的花朵印花，洋溢春夏輕快氣息。

提到「強勢」，就令人想到八零年代的代表性元素：墊肩。所有外套均襯有墊肩，讓女人看來「很有肩膀」，刻意加長的袖子，袖口飾有一長排的鈕扣，為本季獨特的設計標誌。Michael Kors認為，女生的性感不一定來自曲線畢露，超尺寸（Oversize）的風衣與毛衣，圍裹出帶有剛毅氣息的性感。解構領口結構，呈不對稱下襬設計的風衣，更是顛覆想像的神來之作。

大、小花朵印花，是Michael Kors 2017春夏最重要的印花，染上湖水綠、棕櫚色、杜鵑粉等繽紛色彩，點亮春夏活力，荳蔻色、深褐色與沙色等組合出Michael Kors心目中最具代表性的復古色彩。時而點綴立體亮片花朵刺繡，每件需150～900小時不等的勞心勞力方可完成，為成衣系列增添更上層樓的精緻質感。

圖片提供／Michael Kors