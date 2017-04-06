凱特王妃愛牌 優雅迷人知性

2017-04-06

〔記者王瀅娟／台北報導〕英國凱特王妃的愛牌L.K.Bennett台灣首間專賣店於Sogo敦化館正式開幕，代理商Weng Collection總監蔡佳宸表示，目前營運約2星期，已經出現斷碼，尤其是名人穿過曝光的款式，讓來台參加開幕的品牌國際營運總監Margaritha Berauer相當驚訝。

L.K.Bennett原以優雅時尚的鞋履聞名，逐步發展成為包括服裝的全品牌，提供白領女性兼具時尚與專業的服裝配件，讓專業女性在各種場合都能穿著合宜，展現優雅且知性的氣質，凱特王妃便是品牌的愛好者，常穿品牌洋裝或經典尖頭高跟鞋公開現身。此外，安潔莉娜裘莉日前簽署繼續擔任聯合國難民署特別大使合約時穿的白色V領洋裝、英國首相梅伊接受最新一期美國Vogue雜誌專訪時穿的經典深藍色洋裝，全都出自L.K.Bennett，更突顯其專業知性形象。

圖片提供：Weng Collection