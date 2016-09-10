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法式經典浪漫 衣本初衷

2016-09-10

〔記者方惠宗／台北報導〕法國時尚品牌agnès b.昨（9）日以2016年秋冬秀，帶來一場原汁原味的巴黎時尚漫步。辦秀場地選在品牌在台的第一間辦公室，以這個充滿紀念性的地方慶祝agnès b.於1976年再法國設立第一間服裝店、至今已滿40週年的特殊時刻。「這裡就像家一樣親切溫馨，」業者說：「agnès b.在這裡萌芽茁壯，之後更改建成獨具歐洲氣息的咖啡廳，傳遞Agnès女士對生命中美好事物的熱愛。」

agnès b.本季以不同主題彰顯巴黎每一區各自不同的服裝特色。在一貫的古典優雅中，電光藍、亮紅色的洋裝和大衣，以及將按下快門瞬間的美麗畫面化為面料的作品，完美展現巴黎女子活力和青春的一面。男裝以橘色、電光藍、或是咖啡色燈心絨等面料營造冬日溫暖的感覺，令人矚目的搖滾格紋和街頭塗 鴉系列則打造男孩不羈、自信的一面。

圖片提供：agnès b.

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  • agnès b.2016 秋冬系列令人想起巴黎各區迥異的人文特色，亦喚醒40年法式時尚風采。

    agnès b.2016 秋冬系列令人想起巴黎各區迥異的人文特色，亦喚醒40年法式時尚風采。

  • agnès b.將搖滾格紋以合身剪裁與精細造工，打造男孩不羈、自信的一面。

    agnès b.將搖滾格紋以合身剪裁與精細造工，打造男孩不羈、自信的一面。

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標題：法式經典浪漫 衣本初衷


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