鐵血德意志跑車-1
記者方維鐸／報導
攝影／記者陳奕全
Audi R8 V10 Coupé
NA動力暢快線性
Audi第2代R8跑車去年正式導入國內，現階段提供R8 V10 Coupé和R8 V10 Plus Coupé兩車型，在德系跑車市場算是相對稀有且高單價的選擇。
本文試駕的主角R8 V10 Coupé，動力心臟為一具縱列中置於駕駛座後方的5.2升90˚夾角V10自然進氣引擎，採用Dual injection雙噴射供油系統，於8,250轉可爆發出540匹最大馬力，55.1公斤米最大扭力峰值則出現在6,500轉，每公升排氣量的輸出效率達103.8匹。
變速系統改用S tronic 7速雙離合器自手排，賦予比上一代R8搭載的單離合器R tronic 7速自手排更平順的換檔反應，透過前電子液壓／後機械式多片式離合器的quattro智慧型恆時4輪驅動系統，能更精確地將動力分配於4個輪子上（可100%輸出於後軸），提供最趨近完美的操控循跡表現。
根據原廠數據，R8 V10由靜止加速至時速百公里僅需3.5秒，比Mercedes-AMG GT S要快上0.3秒；極速可直上320公里／時，已跟現行保時捷911 Turbo一樣快。
坐進駕駛艙，首先映入眼簾的是附有2顆衛星控鍵的R8專屬平底式真皮賽車多功能方向盤，以及Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙的12.3吋顯示幕，駕駛人只要稍微摸索適應便不難上手。方向盤左側盤輻下的drive select黑色按鍵是用來選擇Audi drive select可程式車身動態系統的模式，該系統提供了comfort（舒適）、auto（自動）、dynamic（動力）和individual（個人化）4種模式。
如果你想快意馳騁一下，可用drive select按鍵切換到SPORT模式，剎那間整輛車的駕馭感受變得極為緊繃，不僅油門、換檔反應更加敏銳凌厲，轉向手感與懸載回饋也變得直接明快許多，連引擎聲浪也顯得格外嘹亮高調，收油瞬間還會傳出陣陣回火放炮聲響，操駕起來十分激亢。
Audi Taiwan分公司將R8 V10 Coupé開出999萬的基本起跳價，以其前衛吸睛的外型與競技本格的性能，對動輒一擲千金的跑車玩家自有很大魅力。
-
這一代Audi R8刻意稜線分明的設計，更體現德國跑車冷冽的科技風格，車頭標配結合極線LED晝行燈及遠燈輔助功能的全LED頭燈組，由37顆LED所見構成，賦予本車絕佳的照明與辨識效果。
-
後保險桿下方採用源自工廠賽車的大型後分流器設計，巧妙地與左右兩側梯形排氣尾管整合。R8 V10車尾採用主動式電動升降擾流翼，跟R8 V10 plus的亮面碳纖維固定式大型賽車尾翼外觀上明顯區隔。
-
本車0～100公里／時加速僅需3.5秒，比下文Mercedes-AMG GT S還稍快0.3秒，極速則可直上320公里／時。透過Audi drive select可程式車身動態系統提供的4種模式，全方位滿足跑車玩家對駕馭的期待。
-
位於座艙後的5.2升V10 FSI自然進氣引擎結合Dual injection雙噴射系統，於8,250轉時可輸出540匹最大馬力，並在6,500轉時產生55.1公斤米最大扭力，容積效率達103.8匹／公升。
-
這一代R8採駕駛人導向的Monoposto單體式座艙，巧妙地將日照感應式恆溫空調面板和旋鈕整合，空調資訊直接顯示於旋鈕上，操作時不僅判讀更清楚，半懸浮式旋鈕造型也更呼應工廠賽車的熱血基因。R8 V10配備具有2顆衛星控鍵的專屬平底式真皮賽車多功能方向盤，無論手感、造型和功能性均相當出眾。
-
Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙，整合解析度達1,440 x 540pixel的12.3吋顯示幕，並附有專屬的Performance View畫面，可顯示超轉指示燈號、單圈計時、賽道圈數、橫向G值、油溫、胎溫胎壓偵測、馬力扭力輸出等完備的車輛資訊，讓駕駛人隨時掌控行路狀況及各項操控設定。
-
兩張標配的R8跑車型座椅以Fine Nappa真皮包覆，全電動調整設計，無論乘坐感和視覺感都相當引人入勝。
-
Audi R8 V10 Coupé 小檔案
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 《北市》髒亂公廁挨罰 7成歸市府管
- 商圈攜手》內灣公廁「變妝」 螢火蟲「藝」起來
- 中國山寨卡通樂園 日人著迷探訪還出書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal committee
- 北韓接連挑釁 川普痛批：金正恩非常惡劣
- 沼氣發電 林口養豬戶年底到位
- 李永得風波》535號釋憲案曾闡明： 盤查應有明確客觀事實
- 妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- 今天候穩定 未來每兩天有鋒面
- 調高房屋稅免徵門檻 6縣市已公告
- 林書豪扭傷右腳踝退場 籃網苦戰小牛
- 朝陽生相助 爺奶辦圓夢婚禮
- 林秀琴難忍鄉民酸言
- 免費吃雞拉買氣? 民：沒感覺雞價跌
- 〈首獎從缺〉第2屆台灣歷史小說獎 陳耀昌 林素珍 黃汶瑄奪佳作
- 查獲大批軍火 泰政府不做臆測聯想
- 印地安泉網賽》「辛然配」奪冠 前球后謝謝「詠然」
- 汽柴油降7角至1元 今年最低
- 如廁被葡萄公主盯著 「下次不上了」
- 向蕙玲解放比基尼 33歲獻首泡夜裡痛哭
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 小辭典》房屋稅免徵 僅住家適用
- 光六擦碰海釣船》承認疏失？海軍：靜候調查結果
- 籃網戰小牛 羅林擋拆連線持續加溫
- 《星期專訪》林達︰減少濫告 微罪應走自訴
- 中職》球星見面會 暖場新球季
- 林書豪右腳踝扭傷退場 籃網再輸小牛
- 美國務卿訪北京 未透露是否敲定川習會
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 自由廣場》回應〈大馬可怕不可怕？〉
- 4/1歸鄉！百年建築「新北投車站」重新亮相
- 「誤訂機票」詐騙新招坑40人
- 淡水民生停車場 預計7月試營運
- 中職》新秀洪心騏好投 獅一分險勝猿
- 高血壓別激動 一怒容易腦中風
- 陳菊「向人民報告」 23建設2年內完成
- 守護濁水溪 環團籲拆集集攔河堰
標題：鐵血德意志跑車-1
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email