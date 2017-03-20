2017-03-20

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

Audi R8 V10 Coupé

NA動力暢快線性

Audi第2代R8跑車去年正式導入國內，現階段提供R8 V10 Coupé和R8 V10 Plus Coupé兩車型，在德系跑車市場算是相對稀有且高單價的選擇。

本文試駕的主角R8 V10 Coupé，動力心臟為一具縱列中置於駕駛座後方的5.2升90˚夾角V10自然進氣引擎，採用Dual injection雙噴射供油系統，於8,250轉可爆發出540匹最大馬力，55.1公斤米最大扭力峰值則出現在6,500轉，每公升排氣量的輸出效率達103.8匹。

變速系統改用S tronic 7速雙離合器自手排，賦予比上一代R8搭載的單離合器R tronic 7速自手排更平順的換檔反應，透過前電子液壓／後機械式多片式離合器的quattro智慧型恆時4輪驅動系統，能更精確地將動力分配於4個輪子上（可100%輸出於後軸），提供最趨近完美的操控循跡表現。

根據原廠數據，R8 V10由靜止加速至時速百公里僅需3.5秒，比Mercedes-AMG GT S要快上0.3秒；極速可直上320公里／時，已跟現行保時捷911 Turbo一樣快。

坐進駕駛艙，首先映入眼簾的是附有2顆衛星控鍵的R8專屬平底式真皮賽車多功能方向盤，以及Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙的12.3吋顯示幕，駕駛人只要稍微摸索適應便不難上手。方向盤左側盤輻下的drive select黑色按鍵是用來選擇Audi drive select可程式車身動態系統的模式，該系統提供了comfort（舒適）、auto（自動）、dynamic（動力）和individual（個人化）4種模式。

如果你想快意馳騁一下，可用drive select按鍵切換到SPORT模式，剎那間整輛車的駕馭感受變得極為緊繃，不僅油門、換檔反應更加敏銳凌厲，轉向手感與懸載回饋也變得直接明快許多，連引擎聲浪也顯得格外嘹亮高調，收油瞬間還會傳出陣陣回火放炮聲響，操駕起來十分激亢。

Audi Taiwan分公司將R8 V10 Coupé開出999萬的基本起跳價，以其前衛吸睛的外型與競技本格的性能，對動輒一擲千金的跑車玩家自有很大魅力。