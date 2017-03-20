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鐵血德意志跑車-1

2017-03-20

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

Audi R8 V10 Coupé

NA動力暢快線性

Audi第2代R8跑車去年正式導入國內，現階段提供R8 V10 Coupé和R8 V10 Plus Coupé兩車型，在德系跑車市場算是相對稀有且高單價的選擇。

本文試駕的主角R8 V10 Coupé，動力心臟為一具縱列中置於駕駛座後方的5.2升90˚夾角V10自然進氣引擎，採用Dual injection雙噴射供油系統，於8,250轉可爆發出540匹最大馬力，55.1公斤米最大扭力峰值則出現在6,500轉，每公升排氣量的輸出效率達103.8匹。

變速系統改用S tronic 7速雙離合器自手排，賦予比上一代R8搭載的單離合器R tronic 7速自手排更平順的換檔反應，透過前電子液壓／後機械式多片式離合器的quattro智慧型恆時4輪驅動系統，能更精確地將動力分配於4個輪子上（可100%輸出於後軸），提供最趨近完美的操控循跡表現。

根據原廠數據，R8 V10由靜止加速至時速百公里僅需3.5秒，比Mercedes-AMG GT S要快上0.3秒；極速可直上320公里／時，已跟現行保時捷911 Turbo一樣快。

坐進駕駛艙，首先映入眼簾的是附有2顆衛星控鍵的R8專屬平底式真皮賽車多功能方向盤，以及Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙的12.3吋顯示幕，駕駛人只要稍微摸索適應便不難上手。方向盤左側盤輻下的drive select黑色按鍵是用來選擇Audi drive select可程式車身動態系統的模式，該系統提供了comfort（舒適）、auto（自動）、dynamic（動力）和individual（個人化）4種模式。

如果你想快意馳騁一下，可用drive select按鍵切換到SPORT模式，剎那間整輛車的駕馭感受變得極為緊繃，不僅油門、換檔反應更加敏銳凌厲，轉向手感與懸載回饋也變得直接明快許多，連引擎聲浪也顯得格外嘹亮高調，收油瞬間還會傳出陣陣回火放炮聲響，操駕起來十分激亢。

Audi Taiwan分公司將R8 V10 Coupé開出999萬的基本起跳價，以其前衛吸睛的外型與競技本格的性能，對動輒一擲千金的跑車玩家自有很大魅力。

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  • 這一代Audi R8刻意稜線分明的設計，更體現德國跑車冷冽的科技風格，車頭標配結合極線LED晝行燈及遠燈輔助功能的全LED頭燈組，由37顆LED所見構成，賦予本車絕佳的照明與辨識效果。

    這一代Audi R8刻意稜線分明的設計，更體現德國跑車冷冽的科技風格，車頭標配結合極線LED晝行燈及遠燈輔助功能的全LED頭燈組，由37顆LED所見構成，賦予本車絕佳的照明與辨識效果。

  • 後保險桿下方採用源自工廠賽車的大型後分流器設計，巧妙地與左右兩側梯形排氣尾管整合。R8 V10車尾採用主動式電動升降擾流翼，跟R8 V10 plus的亮面碳纖維固定式大型賽車尾翼外觀上明顯區隔。

    後保險桿下方採用源自工廠賽車的大型後分流器設計，巧妙地與左右兩側梯形排氣尾管整合。R8 V10車尾採用主動式電動升降擾流翼，跟R8 V10 plus的亮面碳纖維固定式大型賽車尾翼外觀上明顯區隔。

  • 本車0～100公里／時加速僅需3.5秒，比下文Mercedes-AMG GT S還稍快0.3秒，極速則可直上320公里／時。透過Audi drive select可程式車身動態系統提供的4種模式，全方位滿足跑車玩家對駕馭的期待。

    本車0～100公里／時加速僅需3.5秒，比下文Mercedes-AMG GT S還稍快0.3秒，極速則可直上320公里／時。透過Audi drive select可程式車身動態系統提供的4種模式，全方位滿足跑車玩家對駕馭的期待。

  • 位於座艙後的5.2升V10 FSI自然進氣引擎結合Dual injection雙噴射系統，於8,250轉時可輸出540匹最大馬力，並在6,500轉時產生55.1公斤米最大扭力，容積效率達103.8匹／公升。

    位於座艙後的5.2升V10 FSI自然進氣引擎結合Dual injection雙噴射系統，於8,250轉時可輸出540匹最大馬力，並在6,500轉時產生55.1公斤米最大扭力，容積效率達103.8匹／公升。

  • 這一代R8採駕駛人導向的Monoposto單體式座艙，巧妙地將日照感應式恆溫空調面板和旋鈕整合，空調資訊直接顯示於旋鈕上，操作時不僅判讀更清楚，半懸浮式旋鈕造型也更呼應工廠賽車的熱血基因。R8 V10配備具有2顆衛星控鍵的專屬平底式真皮賽車多功能方向盤，無論手感、造型和功能性均相當出眾。

    這一代R8採駕駛人導向的Monoposto單體式座艙，巧妙地將日照感應式恆溫空調面板和旋鈕整合，空調資訊直接顯示於旋鈕上，操作時不僅判讀更清楚，半懸浮式旋鈕造型也更呼應工廠賽車的熱血基因。R8 V10配備具有2顆衛星控鍵的專屬平底式真皮賽車多功能方向盤，無論手感、造型和功能性均相當出眾。

  • Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙，整合解析度達1,440 x 540pixel的12.3吋顯示幕，並附有專屬的Performance View畫面，可顯示超轉指示燈號、單圈計時、賽道圈數、橫向G值、油溫、胎溫胎壓偵測、馬力扭力輸出等完備的車輛資訊，讓駕駛人隨時掌控行路狀況及各項操控設定。

    Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙，整合解析度達1,440 x 540pixel的12.3吋顯示幕，並附有專屬的Performance View畫面，可顯示超轉指示燈號、單圈計時、賽道圈數、橫向G值、油溫、胎溫胎壓偵測、馬力扭力輸出等完備的車輛資訊，讓駕駛人隨時掌控行路狀況及各項操控設定。

  • 兩張標配的R8跑車型座椅以Fine Nappa真皮包覆，全電動調整設計，無論乘坐感和視覺感都相當引人入勝。

    兩張標配的R8跑車型座椅以Fine Nappa真皮包覆，全電動調整設計，無論乘坐感和視覺感都相當引人入勝。

  • Audi R8 V10 Coupé 小檔案

    Audi R8 V10 Coupé 小檔案

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