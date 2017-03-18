SABON橙花漫舞 紓壓居家香氛

2017-03-18

〔記者凃盈如／台北報導〕展現春天的浪漫俏麗，從感官開始做起！來自以色列的保養品牌SABON， 2017年「橙花漫舞」系列即日起限量上市，從亮麗的黃色包裝搭配綻放花朵，就讓人感受到盎然春意。

今年春季推出的「橙花漫舞」限量系列，以柑橘、橙花、佛手柑等天然植萃成分為主，蘊含100%天然植物香，整體基調舒緩，含佛手柑與柑橘為主的前調，以及橙花與茉莉中調，幫助舒緩緊張情緒、增強細胞活力。本系列推出7支商品，除了品牌的三大人氣商品沐浴油、身體磨砂膏、保濕凝露之外，另有護手霜、香氛皂，且繼去年「微風輕拂」後，再度推出較少見的織物噴霧及衣物柔軟精，噴霧可運用於衣物、寢織等，讓人完整體驗居家香氛的概念。此外，SABON也推出「甜杏仁系列」，含沐浴乳、極潤護手霜2項單品，值得一提的是，雖此系列為杏仁基調，但卻散發出清新的檸檬香氣，杏仁味清恬，更融合了香蘭、粉紅胡椒與麝香等後味，優雅洗練，讓人自在舒暢。

身體保養的步驟，除了使用淨膚沐浴油、去角質磨砂膏，甚或保養凝露之外，日常的居家按摩也不能少。日本美肌神器ReFa，上市後便在台熱銷，如今推出新品ReFa CARAT FACE，是經典款的CARAT小巧版本，360度全角度結構鑽石切割面，揉捏手勁宛如真人，且可於淋浴、泡澡時使用，居家身體保養不受限，也可做胸前護理，甚或頭皮按摩。