| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 消費

SABON橙花漫舞 紓壓居家香氛

2017-03-18

〔記者凃盈如／台北報導〕展現春天的浪漫俏麗，從感官開始做起！來自以色列的保養品牌SABON， 2017年「橙花漫舞」系列即日起限量上市，從亮麗的黃色包裝搭配綻放花朵，就讓人感受到盎然春意。

今年春季推出的「橙花漫舞」限量系列，以柑橘、橙花、佛手柑等天然植萃成分為主，蘊含100%天然植物香，整體基調舒緩，含佛手柑與柑橘為主的前調，以及橙花與茉莉中調，幫助舒緩緊張情緒、增強細胞活力。本系列推出7支商品，除了品牌的三大人氣商品沐浴油、身體磨砂膏、保濕凝露之外，另有護手霜、香氛皂，且繼去年「微風輕拂」後，再度推出較少見的織物噴霧及衣物柔軟精，噴霧可運用於衣物、寢織等，讓人完整體驗居家香氛的概念。此外，SABON也推出「甜杏仁系列」，含沐浴乳、極潤護手霜2項單品，值得一提的是，雖此系列為杏仁基調，但卻散發出清新的檸檬香氣，杏仁味清恬，更融合了香蘭、粉紅胡椒與麝香等後味，優雅洗練，讓人自在舒暢。

身體保養的步驟，除了使用淨膚沐浴油、去角質磨砂膏，甚或保養凝露之外，日常的居家按摩也不能少。日本美肌神器ReFa，上市後便在台熱銷，如今推出新品ReFa CARAT FACE，是經典款的CARAT小巧版本，360度全角度結構鑽石切割面，揉捏手勁宛如真人，且可於淋浴、泡澡時使用，居家身體保養不受限，也可做胸前護理，甚或頭皮按摩。

廣告
  • SABON橙花漫舞沐浴油（左），500ml，1,280元、橙花漫舞織物噴霧（右）350ml，980元、橙花漫舞香氛皂70g，為棕櫚油皂（馬賽皂），天然不易氧化變質，蘊含多種保濕成分，350元。 （記者凃盈如攝）

    SABON橙花漫舞沐浴油（左），500ml，1,280元、橙花漫舞織物噴霧（右）350ml，980元、橙花漫舞香氛皂70g，為棕櫚油皂（馬賽皂），天然不易氧化變質，蘊含多種保濕成分，350元。 （記者凃盈如攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：SABON橙花漫舞 紓壓居家香氛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.