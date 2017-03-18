香港蘇富比春拍 今明預展獵客

2017-03-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕香港蘇富比春季拍賣會今、明兩天於華南銀行國際會議中心舉辦台北預展，4月1日至5日於香港會議展覽中心拍賣，珠寶焦點拍品包括3.13克拉濃彩藍鑽、天然珍珠鑽石項鍊與1929年Mauboussin古董長鍊等。

蘇富比指出，經GIA鑑定的彩鑽中，僅有0.3％為藍鑽，而重量超過1克拉的藍鑽僅佔其中10％，由此可見此次拍品3.13克拉濃彩藍鑽的珍稀。此顆藍鑽還採用藍鑽中罕見的祖母綠式切工，卻依然能展現濃豔藍色，淨度達內部無瑕，更顯現此顆藍鑽的獨特。

另一拍品Mauboussin古董長鍊完美體現當時的珠寶流行。1920年代，名媛貴族競相佩戴長項鍊，同時會搭配幾條手鍊，蔚為當時流行的時尚風格。雕刻成葉片與水果的貴重寶石反映出當時對東方風格的迷戀。這條Mauboussin長鍊可拆成4條手鍊與一個花籃吊墜，無論是當時或是現代都堪稱臻品傑作。

近期拍賣市場的熱門商品天然珍珠項鍊，香港蘇富比推出一條共鑲嵌63顆天然珍珠的串鍊，其中最大顆珍珠直徑達15.10mm，估計需生長10年方可有此驚人尺寸，與之搭配的珍珠色澤、皮光也經精心挑選，最小顆珍珠亦達5.30mm，難得一見。