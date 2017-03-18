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萬寶龍首款智能錶 現代經典

2017-03-18

〔記者林欣若／台北報導〕萬寶龍（Montblanc）擴展數位領域動作頻頻，除了日前推出的數位擴增筆記本，昨日又發表品牌首款智能腕錶Summit，功能上搭載穿戴式裝置處理器Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100，手錶外型則以萬寶龍經典的1858系列為原型，可說是現代與經典的完美融合之作。

為了讓的Summit智能腕錶的介面更為流暢，萬寶龍與Qualcomm合作，讓Summit配備Snapdragon™ Wear 2100處理器，流暢的介面能順利轉換至下一個應用程式，Qualcomm技術的Snapdragon晶片組也能延長電池壽命。Summit智能腕錶內建的應用程式涵蓋個人一天的食衣住行育樂需求，例如Runtastic APP是心率監測器與跑步健身應用程式，使用者可監測心率、記錄運動目標，腕錶背面的機械零件與手腕完美貼合，使心率監測器的測量更為精準，還可顯示每日的運動進度；Foursquare APP是城市導航應用程式，可立即鎖定佩戴者所在位置，找到所在城市的最佳餐廳與旅遊體驗。

Summit智能腕錶的46mm錶殼共有4種不同的材質與風格，黑色PVD鍍膜與精鋼錶殼、雙色精鋼錶殼搭配黑色PVD鍍膜精鋼錶圈、緞面處理精鋼錶殼、以及同樣採緞面處理的鈦合金錶殼，3點鐘位置的按鈕，造型設計源自於萬寶龍1858系列腕錶的經典錶冠。

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  • 萬寶龍推出全新Summit智能腕錶，以1858系列為原型，可運動、可正式。 （記者林欣若攝）

    萬寶龍推出全新Summit智能腕錶，以1858系列為原型，可運動、可正式。 （記者林欣若攝）

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