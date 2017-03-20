2017-03-20

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

Mercedes-AMG GT S

雙Turbo動力狂暴激進

Mercedes-Benz旗下高性能子品牌Mercedes-AMG最主力的純種跑車GT車系，現階段國內有販售GT和GT S兩車型，無疑是傳承三芒星光環的德國跑車代表作。

這裡試駕的Mercedes-AMG GT S，引擎蓋下配置一具秉持AMG一貫「one man, one engine」理念手工組裝的M178 4.0升V8雙渦輪增壓引擎，採「hot inside V」設計，將Turbo增壓器配置於V8缸體夾角內空隙處，有效縮減整具引擎的體積，並透過乾式機油槽設計來降低車輛重心；此外，還搭配動態引擎腳與變速箱腳座，可主動調整引擎相對於車身的位置變化，利於車輛操控極限的提升。

本車擁有510匹最大馬力與66.3公斤米峰值扭力，搭配AMG SPEEDSHIFT DCT 7速雙離合器自手排變速箱，只需要3.8秒即可完成0～100公里／時起步加速，最高時速可達310公里／時。

若從帳面數據來看，似乎雙雙小輸上文的Audi R8 V10，然而拜雙Turbo壓榨出的豐厚扭力高原與後輪驅動所賜，讓GT S開起來極為狂暴凶猛，油門一敗時就能明顯感受到後軸的蠢動，跟R8 V10線性的NA動力是兩種截然不同的樂趣。本車獨特長車頭短車尾的Coupé車身比例，刻意讓座艙偏向後軸處的設計，造就其47：53的前後軸配重，更利於這輛後驅跑車施展動力滑胎的駕馭樂趣。

延續自SLS AMG的斯巴達座艙鋪陳，中央鞍座覆蓋以銀色鋁質飾板套件，讓AMG Drive Unit控制面板看起來冷冽且功能導向，將所有關於車輛性能與動態的設定於此，任由車主自行切換，盡享這輛鐵血跑車的多樣化駕馭感受。

台灣賓士將Mercedes-AMG GT S報出796萬的起跳價，而本文這輛陽光黃色試駕車還另行加購了125萬的選配，更彰顯出三芒星跑格的經典風華。