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鐵血德意志跑車-2

2017-03-20

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

Mercedes-AMG GT S

雙Turbo動力狂暴激進

Mercedes-Benz旗下高性能子品牌Mercedes-AMG最主力的純種跑車GT車系，現階段國內有販售GT和GT S兩車型，無疑是傳承三芒星光環的德國跑車代表作。

這裡試駕的Mercedes-AMG GT S，引擎蓋下配置一具秉持AMG一貫「one man, one engine」理念手工組裝的M178 4.0升V8雙渦輪增壓引擎，採「hot inside V」設計，將Turbo增壓器配置於V8缸體夾角內空隙處，有效縮減整具引擎的體積，並透過乾式機油槽設計來降低車輛重心；此外，還搭配動態引擎腳與變速箱腳座，可主動調整引擎相對於車身的位置變化，利於車輛操控極限的提升。

本車擁有510匹最大馬力與66.3公斤米峰值扭力，搭配AMG SPEEDSHIFT DCT 7速雙離合器自手排變速箱，只需要3.8秒即可完成0～100公里／時起步加速，最高時速可達310公里／時。

若從帳面數據來看，似乎雙雙小輸上文的Audi R8 V10，然而拜雙Turbo壓榨出的豐厚扭力高原與後輪驅動所賜，讓GT S開起來極為狂暴凶猛，油門一敗時就能明顯感受到後軸的蠢動，跟R8 V10線性的NA動力是兩種截然不同的樂趣。本車獨特長車頭短車尾的Coupé車身比例，刻意讓座艙偏向後軸處的設計，造就其47：53的前後軸配重，更利於這輛後驅跑車施展動力滑胎的駕馭樂趣。

延續自SLS AMG的斯巴達座艙鋪陳，中央鞍座覆蓋以銀色鋁質飾板套件，讓AMG Drive Unit控制面板看起來冷冽且功能導向，將所有關於車輛性能與動態的設定於此，任由車主自行切換，盡享這輛鐵血跑車的多樣化駕馭感受。

台灣賓士將Mercedes-AMG GT S報出796萬的起跳價，而本文這輛陽光黃色試駕車還另行加購了125萬的選配，更彰顯出三芒星跑格的經典風華。

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  • Mercedes-AMG GT S車頭的鑽石型水箱護罩中央有著顯眼的三芒星廠徽，兩側上揚且後掠的LED頭燈讓前臉看起來格外炯炯有神，搭配前19吋、後20吋的胎圈組合及紅色煞車卡鉗，更突顯本車獨特的Coupé跑格。

    Mercedes-AMG GT S車頭的鑽石型水箱護罩中央有著顯眼的三芒星廠徽，兩側上揚且後掠的LED頭燈讓前臉看起來格外炯炯有神，搭配前19吋、後20吋的胎圈組合及紅色煞車卡鉗，更突顯本車獨特的Coupé跑格。

  • 本車更將座艙偏向後軸處，造就前後47：53的車身配重，同時擁有迷人的掀背式Coupé車尾線條。雙邊出設計的4邊形排氣管整合於後保桿下方，電動升降的擾流尾翼則隱藏在掀背尾門之上。

    本車更將座艙偏向後軸處，造就前後47：53的車身配重，同時擁有迷人的掀背式Coupé車尾線條。雙邊出設計的4邊形排氣管整合於後保桿下方，電動升降的擾流尾翼則隱藏在掀背尾門之上。

  • 經典長車頭Coupé身形的Mercedes-AMG GT S，驅策起來極為狂猛剽悍，原廠數據顯示其0～100公里／時加速僅需3.8秒，極速可達310公里／時，FR後輪驅動的操控激越豪邁，讓駕駛人盡享德國跑車的澎湃快感。

    經典長車頭Coupé身形的Mercedes-AMG GT S，驅策起來極為狂猛剽悍，原廠數據顯示其0～100公里／時加速僅需3.8秒，極速可達310公里／時，FR後輪驅動的操控激越豪邁，讓駕駛人盡享德國跑車的澎湃快感。

  • 這具原廠代號M178的4.0升AMG V8 bi-turbo引擎，可輸出510匹最大馬力與66.3公斤峰值扭力，儘管馬力輸出比不上R8 V10，但雙Turbo壓榨出的狂暴扭力，卻帶來截然不同的駕馭樂趣。

    這具原廠代號M178的4.0升AMG V8 bi-turbo引擎，可輸出510匹最大馬力與66.3公斤峰值扭力，儘管馬力輸出比不上R8 V10，但雙Turbo壓榨出的狂暴扭力，卻帶來截然不同的駕馭樂趣。

  • GT S中控台包覆以黑色真皮和DINAMICA類麂皮材質（車有黃色縫線），透過6個圓形鍍鉻飾環出風口點綴其間，中央鞍座則配有AMG銀色鋁質飾板套件。3輻造型的AMG高性能方向盤同樣採DINAMICA材質縫製，提供絕佳的握感。

    GT S中控台包覆以黑色真皮和DINAMICA類麂皮材質（車有黃色縫線），透過6個圓形鍍鉻飾環出風口點綴其間，中央鞍座則配有AMG銀色鋁質飾板套件。3輻造型的AMG高性能方向盤同樣採DINAMICA材質縫製，提供絕佳的握感。

  • 中央鞍座上設有AMG Drive Unit控制面板，關於車輛性能與動態的設定於此提供駕駛客製化的模式選擇。觸控手寫板控制旋鈕左側的控鍵由上而下依序為DYNAMIC SELECT旋鈕、引擎啟動鍵、3模式ESP設定鈕與電子可調阻尼控制鍵。

    中央鞍座上設有AMG Drive Unit控制面板，關於車輛性能與動態的設定於此提供駕駛客製化的模式選擇。觸控手寫板控制旋鈕左側的控鍵由上而下依序為DYNAMIC SELECT旋鈕、引擎啟動鍵、3模式ESP設定鈕與電子可調阻尼控制鍵。

  • 兩張AMG高性能跑車座椅包覆以Nappa真皮和DINAMICA類麂皮，並車以黃色縫線，提供絕佳的乘坐包覆性與支撐性，視覺效果亦無可挑剔。

    兩張AMG高性能跑車座椅包覆以Nappa真皮和DINAMICA類麂皮，並車以黃色縫線，提供絕佳的乘坐包覆性與支撐性，視覺效果亦無可挑剔。

  • Mercedes-AMG GT S 小檔案

    Mercedes-AMG GT S 小檔案

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