巴塞爾暖場 Gucci就是愛繡
2017-03-09
〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士「2017年巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（Baselworld 2017，巴塞爾錶展）將於今年3月23日揭幕，Gucci腕錶和珠寶宣布，品牌創意總監亞歷山卓‧米開里（Alessandro Michele）以其富含哲思與神話靈感攻佔全球時尚的標誌性圖騰，包括老虎、蜜蜂、蛇等動物圖騰，都將融入擁有精美刺繡與細膩皮革詮釋的嶄新錶款，為「Le Marché des Merveilles」（奇蹟市集）系列擴展陣容；繡在錶帶上的「L’AVEUGLE PAR AMOUR」（為愛痴狂）文字，讓人感染Gucci對愛情的強烈主張。
Gucci預告，該系列將有2款腕錶採復古處理的咖啡色小牛皮錶帶，呈現一股仿舊感，另外三款搭配Gucci條紋帆布錶帶，以文字刺繡的L’AVEUGLE PAR AMOUR錶帶為錶款帶來另一項特色；藉著條紋背景，襯托細緻的珊瑚蛇、虎頭或蜜蜂圖案錶盤。
Gucci還有一款採珊瑚蛇圖案設計的皮革腕錶，錶面及錶帶均以同一塊皮革製成。紅色珊瑚蛇於藍寶石水晶鏡面一路沿著錶帶蜿蜒，搭配秒針上GG Logo與12點鐘方向的蜜蜂時刻。今年巴塞爾錶展的展期為3月23日至3月30日。
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