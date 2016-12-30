《Gucci與Alessandro Michele的神設計》1
記者方惠宗／台北報導
神話故事、浪漫主義、審視過去和當下，Gucci創意總監亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）的設計為品牌再創一新里程碑；他以富含哲思的方式掀起當今流行之浪。
看最新的財報，Gucci直營店業績成長19％；亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）設計的酒神包、GG Marmont是最夯的IT Bag，而訂單不斷的Princetown拖鞋更為鞋履歷史刻劃當代設計典範。
2016年「BFA」英國時尚獎（British Fashion Awards）國際配飾設計師獎項與「CFDA」美國設計師協會時尚獎（The Council of Fashion designers of America Awards）國際時尚設計師獎項都頒給了亞歷山卓．米開里，見證由他興起的風格；他也拿下去年BFA的國際設計師大獎。
說他是精品界奇葩也好，是消費不景氣、時尚亂世中的救世主也罷，但在2015年之前，一般人根本喊不出這個名字。
尤其，相較那陣子被追捧的Louis Vuitton新任設計總監尼可拉．蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière ）、上位Loewe創意總監的喬納森．安德森（Jonathan Anderson）或傳要離開Dior創意總監位置的瑞夫．席蒙斯（Raf Simons），以及如日中天的Valentino雙人組設計師瑪莉亞．格拉齊．丘莉（Maria Grazia Chiuri）和皮耶保羅‧皮修里（Pierpaolo Piccioli），甚至Jason Wu（吳季剛）與Alexander Wang（王大仁）等台灣之光的動態相比，亞歷山卓．米開里是誰？根本不重要。
然而，這位打從Tom Ford（Gucci在1994至2003年的總設計師）時代便進入Gucci、2011年升為時任創意總監弗里達．賈尼尼（Frida Giannini）副手，並於2015年1月被任命為Gucci新任創意總監的設計師，正一次次的以他的設計實力散發光彩。
告別2016，這位以副手之姿崛起、整個衝擊「大牌設計師」概念的最佳代表將如何迎接新的一年？亞歷山卓．米開里如何繼續以其浪漫信仰創造傳遞情感與無限想像的作品？
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 蔡下月出訪 過境休士頓舊金山
- 高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 竹縣》國小男導師暴走 嗆殺女同事全家
- 年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
- 寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- A-Lin解密指天招牌動作 感傷淚崩
- 文萌樓管理不當 屋主罰30萬定讞
- 傳以色列總理尼坦雅胡將遭刑事調查
- 曾沛慈崩潰朦朧美 燒炭裝浪漫
- 建構英語環境 104家業者加入
- 《超會賺台灣運動明星》許淑淨3240萬 台灣女運動員之冠
- 《超會賺台灣運動明星》林智勝 跨年後月薪120萬
- 屏東新站雨天要撐傘 縣長：天大笑話
- 元旦起垃圾減量 拚每日減百噸
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 政治力杯葛 日食安公聽會延期
- 小鬼心酸憶出道 窩漫畫店嗑泡麵
- 杜德偉喜當爸 新歌獻寶貝兒
- 《超會賺台灣運動明星》陳偉殷 2017年薪破千萬美元
- 當季食材煮年菜 長輩開心吃
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 竹北市圖改建 暫遷福德里
- 安心亞砸百萬 跨年要變XX女神
- 原民會主委傳撤換 市府：無人事異動
- 服務150戶 弘道助弱勢老人大掃除
- 《106學年度優免入學擴大方案》基本保障入學名額 提高到6％
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 花海加雲海 信義賞梅太美了
- 艾灸熱力「薰臍」 「溫腎健脾」保健養生
- 嘉市明年公告土地現值 調漲3.11％
- 安撫保守派 日防相參拜靖國
- 12/30 各報重點新聞一覽
- 高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
標題：《Gucci與Alessandro Michele的神設計》1
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email