《Gucci與Alessandro Michele的神設計》1

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神話故事、浪漫主義、審視過去和當下，Gucci創意總監亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）的設計為品牌再創一新里程碑；他以富含哲思的方式掀起當今流行之浪。

看最新的財報，Gucci直營店業績成長19％；亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）設計的酒神包、GG Marmont是最夯的IT Bag，而訂單不斷的Princetown拖鞋更為鞋履歷史刻劃當代設計典範。

2016年「BFA」英國時尚獎（British Fashion Awards）國際配飾設計師獎項與「CFDA」美國設計師協會時尚獎（The Council of Fashion designers of America Awards）國際時尚設計師獎項都頒給了亞歷山卓．米開里，見證由他興起的風格；他也拿下去年BFA的國際設計師大獎。

說他是精品界奇葩也好，是消費不景氣、時尚亂世中的救世主也罷，但在2015年之前，一般人根本喊不出這個名字。

尤其，相較那陣子被追捧的Louis Vuitton新任設計總監尼可拉．蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière ）、上位Loewe創意總監的喬納森．安德森（Jonathan Anderson）或傳要離開Dior創意總監位置的瑞夫．席蒙斯（Raf Simons），以及如日中天的Valentino雙人組設計師瑪莉亞．格拉齊．丘莉（Maria Grazia Chiuri）和皮耶保羅‧皮修里（Pierpaolo Piccioli），甚至Jason Wu（吳季剛）與Alexander Wang（王大仁）等台灣之光的動態相比，亞歷山卓．米開里是誰？根本不重要。

然而，這位打從Tom Ford（Gucci在1994至2003年的總設計師）時代便進入Gucci、2011年升為時任創意總監弗里達．賈尼尼（Frida Giannini）副手，並於2015年1月被任命為Gucci新任創意總監的設計師，正一次次的以他的設計實力散發光彩。

告別2016，這位以副手之姿崛起、整個衝擊「大牌設計師」概念的最佳代表將如何迎接新的一年？亞歷山卓．米開里如何繼續以其浪漫信仰創造傳遞情感與無限想像的作品？