Gucci花卉爭艷 繽紛迎新年─刺繡工藝時尚字彙 亮片水鑽奢華感官

2016-12-27

〔記者方惠宗／台北報導〕拒絕沉悶！義大利精品Gucci百花齊放、一片欣欣向榮迎接2017。品牌創意總監 Alessandro Michele在最新早春系列以刺繡工藝將植物花卉轉化為時尚語言，以熱鬧繽紛、多采多姿的造型為新年起頭。美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning）、英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）等個性女孩皆「擁抱大自然」，擁有Gucci花卉刺繡的外套與配件就是本季必備品。

全球精品銷售成績在過去一年普遍黯淡，Gucci則是業績上揚的少數品牌；自內部拔擢的創意總監Alessandro Michele立下功績，尤其他以將花卉、蜜蜂、蝴蝶、珊瑚蛇、老虎、獅子等圖騰幻化為精美細膩的刺繡，透過奢華豐富的視覺感官展現Gucci精湛的工藝，風格復古而浪漫，讓人眼睛一亮，成功為消沉的市場景況注入活水。

在全新上市的設計當中，帶著希臘羅馬神話意涵、樣式大膽而細緻的刺繡圖騰最為搶眼；輔以亮片、水鑽等各種華麗材質，奢華豐富的視覺感官展現Gucci精湛的工藝。同時，刺繡工藝也融入竹節提把、藍紅藍織帶等經典元素，獨特摩登的手法捎來春天繁花盛開的繽紛景緻。