| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
 首頁 > 消費

巴黎時裝週 飄逸隨興

2017-03-07

〔記者王瀅娟／台北報導〕2017巴黎秋冬時裝週現正進行中，時尚愛好者迫不急待搶看最新時尚，然而Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli反思，現代還有所謂的「新」嗎？答案是否定的，所謂的「新」，只是將已知的事物以不同的方式表現，因此這一季他將維多利亞風格，與80年代孟菲斯團隊（Menphis Group）風格結合在一起，做出充滿波普童趣感的秋冬新象。

Balenciaga從創始人Cristobal Balenciaga早期拍攝高級訂製服存檔照片中，模特兒擺的Pose為靈感，特別是外套，看起來都像是被模特兒抓起揮上單邊肩膀的樣子剪裁，作為一種反叛精神的象徵。為慶祝創立100年，也特別從這些照片中挑出一些高級訂製服復刻，成為Demna Gvasalia上任創意總監以來，首度出現晚禮服。

Celine創意總監Phoebe Philo維持一貫從女性視角設計女生需要的衣服出發，有趣的是讓觀眾坐在會緩緩轉圈的椅子上看秀，走過的模特兒就像是路上形形色色的女人。招牌的西裝、風衣、襯衫依舊，搭配飄逸的剪裁，或加上圍巾、絲巾等創造輕飄感，踏出自信又溫柔的步伐。

圖片提供：Balenciaga

廣告
  • Balenciaga秋冬外套都故意剪裁成看似被穿著者甩上單肩的樣子。

    Balenciaga秋冬外套都故意剪裁成看似被穿著者甩上單肩的樣子。

  • Valentino秋冬色彩繽紛的波普圖騰洋溢童趣。（法新社）

    Valentino秋冬色彩繽紛的波普圖騰洋溢童趣。（法新社）

  • Celine秋冬設計為路上看得到的時尚型女。（法新社）

    Celine秋冬設計為路上看得到的時尚型女。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Celine
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：巴黎時裝週 飄逸隨興


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.