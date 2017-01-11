Celine春夏 專屬有態度女人

2017-01-11

〔記者王瀅娟／台北報導〕Celine春夏在既有的基礎上創造全新的視覺，全新推出的Clasp托特包長度驚人，獻給有態度的女人。

Celine創意總監Phoebe Philo向來為心目中的現代女性設計衣服，本季依然有漂亮的西裝外套與大衣等，然而加入更多的女性化細節，如關節處的荷葉邊裝飾；腰封是本季重點單品，創造出多層次的服裝視覺。偏愛扭結設計的她，本季將扭結化為洋裝的腰部設計，單穿優雅柔美，亦可內搭襯衫或T恤創造休閒感。與Yves Klein基金會合作的「人體測量」印花為本季最具特色的圖騰。

手袋方面，長度約莫70公分的Clasp托特包令人印象深刻，高個子女生上肩揹來個性十足，矮個子女生則可學秀上模特兒，將托特包手抓夾於身側，一樣非常有態度。