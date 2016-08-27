Celine極簡 包藏經典奢華

2016-08-27

〔記者王瀅娟／台北報導〕Celine手袋中極簡經典之最「Classic」為創意總監Phoebe Philo上任後設計的第一只包款，然而長年聲勢不墜，完全攏絡對自我堅持及時尚態度極高的一票女性，包括常為人權發聲的女星安潔莉娜裘莉、要求很高常被人認為難搞的安海瑟威、身兼媽媽與自創品牌經營者的維多利亞貝克漢、擁有眾多追隨者的時尚部落客Chiara Ferragni等，而Classic也完全襯托出這些女人的俐落形象與追求完美的印象。

Classic雖然外型就是一款簡單的方包，然而正因為極簡，因此無法隱藏任何瑕疵。精選無瑕皮革經過手工來回滾動，呈現出半亮面的微剔透釉光效果，隨著時間的累積會流露出自然光澤，內裡則採用超平滑柔軟的小羊皮，光滑細緻的手感和豐潤厚實的質感盡在不言中。飾以獨特簡約的金屬釦，品牌logo低調刻印於釦環下，奢華不張揚。可拆式長肩揹帶可調整長度，亦可移除當手拿包使用，盡情展現獨特時尚品味。

Classic手袋除了基本經典色系以及當季新色外，全球各專賣店亦備有蜥蜴皮、鱷魚皮等珍稀皮革樣本提供顧客訂製，滿足時尚愛好人士蒐集珍藏及多元搭配的需求。

圖片提供：Celine