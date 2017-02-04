謝沛恩 揍人最過癮 衣架子撐起Balenciaga 使壞搞笑磨戲路
2017-02-04
〔記者馮亦寧／台北報導〕二度當上姑姑的謝沛恩，以歡笑迎接金雞年。嫂嫂隋棠順利產下漂亮女娃LUCY之外，謝沛恩參與演出的賀歲片《大釣哥》票房也衝破2,400萬元大關，而謝沛恩特別抽空演繹Balenciaga的時尚新品。
謝沛恩挑戰過很多不同角色，在《致，第三者》當中把小三「羅紹青」詮釋得淋漓盡致的她，可以壞到讓人恨得牙癢癢的，也可以在《大釣哥》當中搞笑演喜劇。不過無論生活上或工作碰上疑難雜症，媽媽賴佩霞總以「不要來問我，我怕教壞妳」為由，要謝沛恩靠自己的力量解決。
私底下天性樂觀的謝沛恩，為了《大釣哥》整個豁出去，把廖峻兒子廖錦德往死裡打。本來就有練拳的謝沛恩談起這件事就哈哈大笑說：「打人的戲最過癮。」
不過謝沛恩說印象最深刻的地方，就是和豬哥亮第一次見面時，兩人一個洋派、一個是本土天王，謝沛恩常常聽不懂「豬天王」的意思。不過謝沛恩透露，豬哥亮講戲每每講到情緒激動就哽咽落淚，讓她很感動。
這次為了展現謝沛恩「千面女郎」風貌，Balenciaga祭出全新服裝為她打造時尚樣貌。而謝沛恩表現力也是一級棒，自然穿出簡單剪裁新裝的俐落線條，還會隨著色彩、服裝輪廓穿出俏皮、優雅、個性等不同味道，真讓人好奇這個女孩下次還會挑戰怎樣的角色？帶來怎樣的驚喜？圖片提供：Balenciaga
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