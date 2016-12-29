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Valentino春夏 龐克文藝復興

2016-12-29

〔記者王瀅娟／台北報導〕喜歡研究人文主義以啟迪創意的Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli，獨力創作的2017春夏系列以文藝復興時期畫家Hieronymus Bosch的代表畫作「人間樂園（The Garden of Earthly Delights）」為靈感，仙女裝開始走入凡間，增添幾許人味。

龐大的系列可略分為二大主題。「龐克文藝復興」以匕首穿心圖騰（Love Blade）帶出龐克主題概念，單色為主的設計展現龐克風的俐落感。「人間樂園」則與七○年代知名英國時裝設計師Zandra Rhodes合作，她自「人間樂園」畫作中擷取元素，以現代的線條創作出本季的圖騰，燕子與大象、長頸鹿等大型動物、鳳梨、椰子樹等巨型果實組合出奇幻熱鬧的主題圖騰，點出靈感主題。Valentino運用刺繡、珠繡、皮革拼貼等多重技法展現此圖騰，應用於喬其紗、雪紡紗、薄紗等柔軟面料，突顯品牌的精湛工藝。

新穎的面料亦是高級時裝不可或缺的一環，本季新增人造絲與真絲混紡的新面料，清爽更適宜於春夏穿著。此外，採用相傳為達文西發明的天鵝絨混紡織錦面料，須由大型機器織作，一天僅可生產40公分，足見此面料之矜貴，更添文藝復興氣息。

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  • Valentino 2017春夏應用天鵝絨混紡織錦面料的長褲（右），帶來文藝復興時期的古典優雅味道。

    Valentino 2017春夏應用天鵝絨混紡織錦面料的長褲（右），帶來文藝復興時期的古典優雅味道。

  • 斜揹於身的口紅鏡盒是Valentino 2017春夏重點配件。

    斜揹於身的口紅鏡盒是Valentino 2017春夏重點配件。

  • Valentino 2017春夏以多重技法展現「人間樂園」的現代詮釋圖騰。

    Valentino 2017春夏以多重技法展現「人間樂園」的現代詮釋圖騰。

  • 單色與匕首穿心圖騰展現Valentino 2017春夏的龐克文藝復興主題。（圖文：記者陳逸寬）

    單色與匕首穿心圖騰展現Valentino 2017春夏的龐克文藝復興主題。（圖文：記者陳逸寬）

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標題：Valentino春夏 龐克文藝復興


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