(Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王
記者方維鐸／綜合外電報導
二月上旬，WRC今年第2站瑞典Rally在冰天雪地中展開，最後是由過去曾在此勝出過3次（2008、2012和2014）的Toyota Gazoo Racing廠隊芬蘭車手Jari-Matti Latvala奪下個人WRC生涯第4個瑞典Rally勝利，同時替豐田車廠贏得了暌違18年的首場WRC分站冠軍。
向來在WRC開季之初舉行的瑞典冰雪Rally，過去被戲稱為北歐大神奧丁腳下的賽事，因為只有居住於斯堪地半島的芬蘭、瑞典車手能在此勝出，直到2004年才首度由法國Rally之神Sébastien Loeb終結了這個傳統，近年則由Loeb的同胞Sébastien Ogier駕駛福斯Polo R WRC先後3度打破奧丁的詛咒。但整體來說，這種嚴酷的冰上滑行大賽，仍是北歐斯堪地國家的車手最為專擅。
今年重返WRC賽事的Toyota Gazoo Racing廠隊，在昔日芬蘭4屆世界冠軍車手Tommi Mäkinen領軍下，以全芬蘭車手的陣容出賽，賽前即相當被看好。不過開賽之初，現代廠隊的比利時車手Thierry Neuville屢屢跑出最快成績，至SS14賽段跑完以取得43.3秒的領先差距，可惜他的運勢就跟上一站在蒙地卡羅一樣背，在SS15又把車撞壞，再度於大幅領先下將冠軍機會拱手讓出。
用福特Fiesta WRC下場出賽的M-Sport車隊，儘管陣中有Sébastien Ogier這樣的頂尖車手，但少了北歐大神奧丁的庇佑，並沒有辦法取得領先優勢，反而是來自愛沙尼亞的Ott Tänak在第3天賽事持續跑出驚人的速度，逐漸縮短與豐田車手Latvala間的距離，讓豐田粉絲感到相當緊張。
所幸Latvala加入Toyota Gazoo Racing WRC之後的心理素質要比在福斯廠隊時提升不少，在最後一天的3個賽段都跑出最快成績，把跟Tänak間的差距又拉大到半分鐘，有驚無險地贏得瑞典Rally的冠軍，並一舉拿下30分車手成績（冠軍的25分外加Power Stage的5分加權），暫居本賽季車手排名的領先位置。
圖片提供／Citroën Racing、Hyundai Motorsport、M-Sport WRT、Toyota Gazoo Racing
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本賽季重返WRC的豐田車廠，當家王牌芬蘭車手Jari-Matti Latvala，繼上個月開幕賽蒙地卡羅Rallye取得亞軍完賽，日前更在瑞典Rally的雪地賽事一舉奪冠，這是自1999年以來豐田車廠贏得的首場勝利，讓整個Toyota Gazoo Racing WRC陣營士氣大振。
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芬蘭車手Jari-Matti Latvala（圖右）加盟Toyota Gazoo Racing WRC之後，得到車隊負責人、也是他同鄉的WRC世界冠軍前輩Tommi Mäkinen鼓舞，本賽季表現更加沉穩，得以在瑞典Rally贏得個人WRC生涯第17勝，這也是他第4次在瑞典Rally的雪地賽事勝出。
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福特客隊M-Sport的愛沙尼亞Rally名將Ott Tänak在冰天雪地的瑞典Rally表現如魚得水，不僅一路進逼前方的豐田車手Latvala，同時還把自己的「4屆世界冠軍」隊友Sébastien Ogier壓制在後，最後為M-Sport奪下本站的亞軍。
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現代廠隊的比利時快車手Thierry Neuville在瑞典的運氣跟上一站蒙地卡羅一樣差，雖然前14個SS賽段已拉出43.3秒的可觀差距，但在SS15匪夷所思地把車撞壞，再一次把領先位置拱手讓人。
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Citroën陣營表現穩健的愛爾蘭新銳車手Craig Breen再度幫車隊拿下第5名的完賽積分，兩站下來共取得20分進帳，讓向來氣焰囂張的英國隊友Kris Meeke面上無光。
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2017 WRC瑞典Rally後車手積分前6名
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2017 WRC瑞典Rally後車隊前4名 名次 車隊 積分 1 M-Sport WRT 73 2 Toyota Gazoo Racing WRC 53 3 Hyundai Motorsport 40 4 Citroën Total Abu Dhabi WRT 26
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