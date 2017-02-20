(Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王

2017-02-20

記者方維鐸／綜合外電報導

二月上旬，WRC今年第2站瑞典Rally在冰天雪地中展開，最後是由過去曾在此勝出過3次（2008、2012和2014）的Toyota Gazoo Racing廠隊芬蘭車手Jari-Matti Latvala奪下個人WRC生涯第4個瑞典Rally勝利，同時替豐田車廠贏得了暌違18年的首場WRC分站冠軍。

向來在WRC開季之初舉行的瑞典冰雪Rally，過去被戲稱為北歐大神奧丁腳下的賽事，因為只有居住於斯堪地半島的芬蘭、瑞典車手能在此勝出，直到2004年才首度由法國Rally之神Sébastien Loeb終結了這個傳統，近年則由Loeb的同胞Sébastien Ogier駕駛福斯Polo R WRC先後3度打破奧丁的詛咒。但整體來說，這種嚴酷的冰上滑行大賽，仍是北歐斯堪地國家的車手最為專擅。

今年重返WRC賽事的Toyota Gazoo Racing廠隊，在昔日芬蘭4屆世界冠軍車手Tommi Mäkinen領軍下，以全芬蘭車手的陣容出賽，賽前即相當被看好。不過開賽之初，現代廠隊的比利時車手Thierry Neuville屢屢跑出最快成績，至SS14賽段跑完以取得43.3秒的領先差距，可惜他的運勢就跟上一站在蒙地卡羅一樣背，在SS15又把車撞壞，再度於大幅領先下將冠軍機會拱手讓出。

用福特Fiesta WRC下場出賽的M-Sport車隊，儘管陣中有Sébastien Ogier這樣的頂尖車手，但少了北歐大神奧丁的庇佑，並沒有辦法取得領先優勢，反而是來自愛沙尼亞的Ott Tänak在第3天賽事持續跑出驚人的速度，逐漸縮短與豐田車手Latvala間的距離，讓豐田粉絲感到相當緊張。

所幸Latvala加入Toyota Gazoo Racing WRC之後的心理素質要比在福斯廠隊時提升不少，在最後一天的3個賽段都跑出最快成績，把跟Tänak間的差距又拉大到半分鐘，有驚無險地贏得瑞典Rally的冠軍，並一舉拿下30分車手成績（冠軍的25分外加Power Stage的5分加權），暫居本賽季車手排名的領先位置。

圖片提供／Citroën Racing、Hyundai Motorsport、M-Sport WRT、Toyota Gazoo Racing