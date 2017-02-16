SUBARU全新Impreza 登台上市
﹝記者方維鐸／台北報導﹞面對近全球汽車市場競爭漸趨激烈的態勢與瞬息萬變的產品更迭，日本富士重工集團於2014年宣示將全面啟動「Prominence 2020」卓越計畫，以SGP（Subaru Global Platform）全球模組化底盤，結合Boxer水平對臥引擎及SAWD對稱式全時四輪驅動系統，共同建構出SUBARU汽車的核心科技。昨日SUBARU台灣意美汽車正式於國內發表首部搭載SGP底盤全新世代Impreza。
第5代Impreza不僅象徵著品牌旗下新世代車款全面邁向SGP全球模組化底盤的嶄新紀元，更是融合SUBARU最先進科技與高品質於一身的重量級力作。甫於日本登場的第5代Impreza車系，上市初期便獲得日本消費者的高度關注，預接訂單在短時間內即衝破1萬張大關，同時憑藉著堅強的產品競爭力，更在去年12月一舉擊敗眾家歐日競爭對手，榮膺第37屆「2016-17 JCOTY日本年度風雲車大賞」殊榮。
外觀部分，Impreza除了擁有更寬且降低的車身外觀，車頭正前方以造型寬扁的家族標識6邊盾形水箱護罩營造出精悍大器的氣勢，搭配車身左右兩側外擴明顯的寬車體前葉子鈑件，以及象徵SUBARU家族風格的C型頭燈設計元素，共同形塑出強烈運動風格，無論是Sedan房車或Hatchback掀背車，其設計筆觸均完整承繼了強調流線的傳統，具備相當出色的車體空氣動力學設計，據此造就出絕佳的風阻值。房車和掀背車的長寬高分別為4625×1775×1455mm及4460×1775×1480mm，底盤軸距則同為2670mm，寬敞的車室座艙透過令人愉悅的前後座間距設計，及符合人體工學的座椅，提供每一位車內乘客最出色的乘坐品質。
敏捷性能和駕駛樂趣的絕佳平衡動力科技方面，全車系均同步將SUBARU引以為傲的Boxer水平對臥引擎與SAWD對稱式全時4輪驅動系統。1.6升Boxer水平對臥4缸自然進氣引擎可輸出114匹最大馬力和15.3公斤米最大扭力峰值，且內部機件大量採用輕量化材質，著眼於提高引擎的剛性及降低振動與噪音，進一步造就出更敏捷穩定且安靜的駕駛體驗。對應傳輸效率更出色的Lineartronic無段自排變速系統，完整兼顧了燃油效率與駕駛樂趣，提供更貼近消費者日常駕駛所需的動力性能。
SUBARU台灣意美汽車初期所導入的Impreza車系編成涵蓋了Impreza 1.6i 4D、Impreza 1.6i-S 4D房車，以及Impreza 1.6i 5D、Impreza 1.6i-S 5D掀背車共4款車型，將能充分滿足不同消費客群的購車需求。
圖片提供：SUBARU台灣意美汽車
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