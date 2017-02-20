東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
記者／方維鐸報導
攝影／記者陳奕全
日產GT-R跑車自2008年推出迄今，不僅在動力性能的調校上持續進化，在外型細節與內裝鋪陳上也不斷精進，以延續日產精心營造的「東瀛戰神」不敗神話。
2017年式新車換上由NISMO操刀的空力套件，搭配由引擎蓋延伸至水箱護罩的V-motion造型，前保險桿和晝行燈也經過重新設計，讓整個車頭視覺感煥然一新。這次裕隆日產提供媒體試駕的是Premium車型，足下標配3肋5輻新式樣的RAYS® 20吋輕量化鍛造鋁圈，外觀相較於貴了40萬的Black-Premium Edition少了Spec. V輕量化Carbon後尾翼，取而代之的是車身同色的GT-R專屬後尾翼。
2017年式GT-R引擎蓋下動力來源依舊是原廠代號VR38DETT的3.8升V6 Twin Turbo引擎，2008年剛推出之際最大馬力為480匹，經過不斷調校進化，目前已達到565匹／6,800轉之譜，扭力峰值也由最初的62.0公斤米來到現在的64.5公斤米，透過6速雙離合器自手排變速箱與ATTESA ET-S AWD電子式全時4輪驅動系統，使其得以盡情揮灑強勁的動力。
在帳面數據上，2017年式GT-R的0～100公里／時加速仍維持原先2.7秒的實力，但這已是諸多天價超跑難以望其項背的數字障礙。在此把這些冷冰冰的動力性能數據先放在一邊，此番GT-R進化的重點已非性能，而著重在GT跑車長途行駛的舒適性上。儘管本車採用了全新的NISMO鈦合金排氣系統，其電子控制閥門可搭配BOSE®環繞音響系統的Active Sound Enhancement主動式聲浪增強系統，讓引擎高轉速時能產生更激亢熱血的聲浪；另一方面BOSE®環繞音響系統的Active Noise Cancellation主動噪音抑制系統則可抵銷低頻聲響，並利用排氣系統的電子控制閥門來抑制消音器共振，有效阻絕排氣聲浪傳入車室，增進車輛巡行時的靜謐性。
這輛Premium試駕車採用新增的Samurai Black武士黑內裝，兩張前座椅具有8向電動調整功能，包覆支撐性與乘坐舒適性均無可挑剔，視覺效果也極為出眾。中控台上方VIS車輛資訊整合控制系統升級為8吋多功能觸控螢幕，不僅將控鍵數目由27個精簡成11個，透過直覺化的圖示讓駕駛人判讀使用更輕鬆便利。
2017年式GT-R Premium車型要價625萬，Black-Premium Edition則來到665萬，相較於動輒上千萬的超跑顯得非常物超所值。
-
2017年式GT-R的動力心臟依舊是日產代號VR38DETT的3.8升V6 Twin Turbo引擎，現在最大馬力已提升至565匹，扭力峰值則來到64.5公斤米，同時還改善了中高轉速域的反應。
-
方正有型的儀表控台格局不變，新增Samurai Black（武士黑）色調內裝，讓整個車艙氛圍更顯剛毅肅殺。
-
2017年式GT-R的動力雖有所進化，但0～100公里／時加速仍維持在2.7秒的水準；新車透過Active Noise Cancellation主動噪音抑制系統（利用BOSE®環繞音響系統的聲波抵銷低頻聲響），及鈦合金排氣系統系統電子控制閥降低消音器共振，長途行車的舒適性大幅提升。
-
VIS車輛資訊整合控制系統現已進化為8吋多功能觸控螢幕，不僅大幅簡化控台上的控鍵數目，透過直覺化的圖示讓駕駛人操作起來更輕鬆便利。
-
日產2017年式GT-R 小檔案
-
新年式GT-R換上3肋5輻造型的RAYS® 20吋輕量化鍛造鋁圈，搭配Dunlop® SP Sport MAXX® GT600 DSST CTT高性能失壓續跑胎，前輪規格是255/40ZR20，煞車系統仍為義大利Brembo代工的對向6活塞卡鉗及直徑380mm的打孔通風碟。
-
這裡試駕的是2017年式日產GT-R的Premium車型，外觀採用由NISMO操刀的空力套件，結合由新款引擎蓋延伸至水箱護罩的V-motion造型，前方包括空力套件、前保險桿和晝行燈外型皆有明顯改變，無論空力效應、冷卻效能及視覺效果都有所精進。
-
保險桿下的全新NISMO鈦合金排氣系統，可協同Active Sound Enhancement主動式聲浪增強系統來啟動電子控制閥門，讓引擎高轉速時的聲浪更激亢嘹亮。Premium車型配置GT-R專屬後尾翼，與Black-Premium Edition的Spec. V碳纖維尾翼有所不同。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- (Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王
- 歌林創新產品 搶攻移動式空調─瞄準露營族及小空間 洗衣機設計巧思多吸客
- Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃
- Marc Jacobs清脆響聲 紐約時裝週清爽秀
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 清境奔羊節 帶頭馬狂奔撞遊客
- 杜拜女網賽》寶島雙姝雙輸 寄望詹家姊妹
- 《中日對照讀新聞》「落とし物」現金の届け出1年で36億円！ 東京都 東京都「遺失物」現金招領1年36億圓！
- 農會改選首戰 旗山農會翻盤
- 傳美國安顧問難尋 白宮否認
- 〈熱門族群〉新應用題材多 IC設計該漲了
- 【遭海盜劫持 輪機長要求囚期付工資】勞資調解破裂 漁業署︰無海事報告舉證
- 川普亂講話外交生波 瑞典要美解釋
- 法務部：檢察總長並未批司改作秀
- 宜蘭水火同源土地解套 體驗場7月完工
- 獵鷹9號火箭發射 運送太空人目標邁步
- 【閱讀小說】 李紀／逆旅 － 上
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 卡佑民《不僅止於負片》 拍出世界另一面
- 自由共和國》謝世忠／人類學的終結
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 全國唯一潛水旅館開幕 消防局訓練新基地
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 羅小白被罵去死 和程予希比暴力
- 共軍枕戈以待 美軍亮劍挑戰 美航母打擊群巡弋南海
- 殺山豬請部落 「山老鼠」向原民道歉
- 中台灣燈會 15天逾260萬人次遊賞
- 中央補助740萬 隆基客家會館將整修
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- 三峽參與式預算 助115位身障職訓
- 工商團體一例一休調查 全民皆輸成真
- 家家錄唱遭退貨 悄悄寫信憶亡母
- 英跳水金童 被爆背著未婚夫偷吃男模
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 阿里山花季 林鐵公車聯票3/1接駁
- 郭總私授秘器 陳鴻文扮終結煞星
- 竹縣寶山鄉農會 連任、挑戰勢均力敵
- （台北）挖補年餘 北投光明路脫離黑暗期
- 潘裕文險棄歌手夢 聽唐綺陽12字轉念
- 小檔案：水火同源
- 02/20 各報重點新聞一覽
- 經典賽熱身賽》陳冠宇今戰古巴 對決前羅德隊友
- 雲縣19農會改選 民進黨插不上綠旗
標題：東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email