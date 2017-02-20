東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕

2017-02-20

記者／方維鐸報導

攝影／記者陳奕全

日產GT-R跑車自2008年推出迄今，不僅在動力性能的調校上持續進化，在外型細節與內裝鋪陳上也不斷精進，以延續日產精心營造的「東瀛戰神」不敗神話。

2017年式新車換上由NISMO操刀的空力套件，搭配由引擎蓋延伸至水箱護罩的V-motion造型，前保險桿和晝行燈也經過重新設計，讓整個車頭視覺感煥然一新。這次裕隆日產提供媒體試駕的是Premium車型，足下標配3肋5輻新式樣的RAYS® 20吋輕量化鍛造鋁圈，外觀相較於貴了40萬的Black-Premium Edition少了Spec. V輕量化Carbon後尾翼，取而代之的是車身同色的GT-R專屬後尾翼。

2017年式GT-R引擎蓋下動力來源依舊是原廠代號VR38DETT的3.8升V6 Twin Turbo引擎，2008年剛推出之際最大馬力為480匹，經過不斷調校進化，目前已達到565匹／6,800轉之譜，扭力峰值也由最初的62.0公斤米來到現在的64.5公斤米，透過6速雙離合器自手排變速箱與ATTESA ET-S AWD電子式全時4輪驅動系統，使其得以盡情揮灑強勁的動力。

在帳面數據上，2017年式GT-R的0～100公里／時加速仍維持原先2.7秒的實力，但這已是諸多天價超跑難以望其項背的數字障礙。在此把這些冷冰冰的動力性能數據先放在一邊，此番GT-R進化的重點已非性能，而著重在GT跑車長途行駛的舒適性上。儘管本車採用了全新的NISMO鈦合金排氣系統，其電子控制閥門可搭配BOSE®環繞音響系統的Active Sound Enhancement主動式聲浪增強系統，讓引擎高轉速時能產生更激亢熱血的聲浪；另一方面BOSE®環繞音響系統的Active Noise Cancellation主動噪音抑制系統則可抵銷低頻聲響，並利用排氣系統的電子控制閥門來抑制消音器共振，有效阻絕排氣聲浪傳入車室，增進車輛巡行時的靜謐性。

這輛Premium試駕車採用新增的Samurai Black武士黑內裝，兩張前座椅具有8向電動調整功能，包覆支撐性與乘坐舒適性均無可挑剔，視覺效果也極為出眾。中控台上方VIS車輛資訊整合控制系統升級為8吋多功能觸控螢幕，不僅將控鍵數目由27個精簡成11個，透過直覺化的圖示讓駕駛人判讀使用更輕鬆便利。

2017年式GT-R Premium車型要價625萬，Black-Premium Edition則來到665萬，相較於動輒上千萬的超跑顯得非常物超所值。