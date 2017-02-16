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Loewe春夏 輕鬆舒適

2017-02-16

〔記者王瀅娟／台北報導〕寬鬆的輪廓、舒適透氣的面料，Loewe春夏洋溢一派輕鬆氣息。

女裝以「度假小屋」為主題，品牌創意總監Jonathan Anderson想像一個住在度假小屋中的女子穿著，設計出多款寬鬆飄逸的服裝，以氣球型襯衫與洋裝最具代表性，透過抽繩勾勒身形；大量不收邊與未完成感的細節透露度假的隨興，扣在手腕與腳踝上的皮革海芋花環帶來獨特的優雅個性。度假小屋裡的家飾為配件帶來大量靈感，披毯、抱枕化為個性手袋，居家布料圖案為Hammock、Joyce等包款帶來季節新氣息。

男裝以「兩個漂流到伊比薩小島（Ibiza）冒險的男子」為靈感，貝殼、海洋生物等圖騰帶來海島氣息，輪廓寬鬆的上衣與漁夫褲為主要單品，呈現反覆刷洗造成的仿舊與翻白感，突顯漂流的顛沛流離。燈籠造型手袋、湯匙造型項鍊、超大動物吊飾等配件令人聯想到漂流生活的艱辛危險，亦巧妙將樸實物件轉化為時尚焦點。

圖片提供：Loewe

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  • Loewe家具飾紋印花Hammock手提肩揹包，134,000元。

    Loewe家具飾紋印花Hammock手提肩揹包，134,000元。

  • Loewe春夏推出多款超大動物造型吊飾，圖為猴子玩偶吊飾，46,000元。（記者王瀅娟攝）

    Loewe春夏推出多款超大動物造型吊飾，圖為猴子玩偶吊飾，46,000元。（記者王瀅娟攝）

  • Loewe海芋皮革手環，14,000元。

    Loewe海芋皮革手環，14,000元。

  • Loewe春夏女裝以「度假小屋」為主題，男裝以「海島漂流」為主題，寬鬆的輪廓洋溢輕鬆氣息。

    Loewe春夏女裝以「度假小屋」為主題，男裝以「海島漂流」為主題，寬鬆的輪廓洋溢輕鬆氣息。

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