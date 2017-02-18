花現禮服 立體堆疊浪漫性感

2017-02-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕台灣頂級婚紗禮服品牌蘇菲雅，總監蘇慧妮結合紐約婚紗時裝週趨勢，總結馬甲與深V性感領口依舊，而印花與立體花朵等元素更是重點。

蘇菲雅一方面採用多樣化的印花面料，田園小碎花薄紗清透，以多層次堆疊營造出層次感，不對稱立裁讓印花不顯呆板，營造清新氣息；大面積花卉印花面料外罩蕾絲，隱約優雅不顯張揚，時而點綴七彩亮片，在光線照耀下可反射出點點粼光，使面料表現更為多變精采。

手工立體花朵裝飾為另一重點，蘇菲雅特別選用淡茱萸粉色面料展現春日甜美，內襯薰衣草紫色紗為基底，襯托深淺層次；點綴立體紗花如落英繽紛，憑添浪漫想像。巧妙應用薄紗與雷射切割營造透視感，更適當增添性感女人味。