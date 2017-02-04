〈中部〉嘉縣光藝展 7嬤穿婚紗走秀

2017-02-04

〔記者曾迺強／太保報導〕嘉義縣「光環境藝術展」將在縣政大樓周邊及太子大道閃亮整個二月份，結合東西方元素設置三大主題燈區，縣府昨安排七名阿嬤穿婚紗走秀、賞燈藝，讓她們留下難忘回憶。

縣府綜合規劃處長李明岳表示，三大燈區包括「愛麗絲夢遊嘉境」、「漸入嘉境」及傳統竹編技藝「義起竹幸福、時尚抵嘉」，每晚五點半至十點點亮，讓民眾體驗獨特光藝術文化，每週六、日加碼請在地街頭藝人演出。

水上鄉龍德社區老人食堂七名阿嬤昨穿上婚紗，在燈區彩虹天幕下走紅毯、拍婚紗，並與縣長張花冠一起走秀；崇仁醫專美容保健科主任陳立賢及學生們，下午就忙著為阿嬤們設計妝髮造型與引導練習走位。

縣議員林緗亭說，七名阿嬤都超過七十歲，感謝各方支援，一圓這群「老娘」穿婚紗走秀夢。