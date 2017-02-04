| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉嘉縣光藝展 7嬤穿婚紗走秀

2017-02-04

〔記者曾迺強／太保報導〕嘉義縣「光環境藝術展」將在縣政大樓周邊及太子大道閃亮整個二月份，結合東西方元素設置三大主題燈區，縣府昨安排七名阿嬤穿婚紗走秀、賞燈藝，讓她們留下難忘回憶。

縣府綜合規劃處長李明岳表示，三大燈區包括「愛麗絲夢遊嘉境」、「漸入嘉境」及傳統竹編技藝「義起竹幸福、時尚抵嘉」，每晚五點半至十點點亮，讓民眾體驗獨特光藝術文化，每週六、日加碼請在地街頭藝人演出。

水上鄉龍德社區老人食堂七名阿嬤昨穿上婚紗，在燈區彩虹天幕下走紅毯、拍婚紗，並與縣長張花冠一起走秀；崇仁醫專美容保健科主任陳立賢及學生們，下午就忙著為阿嬤們設計妝髮造型與引導練習走位。

縣議員林緗亭說，七名阿嬤都超過七十歲，感謝各方支援，一圓這群「老娘」穿婚紗走秀夢。

廣告
  • 嘉義縣議員林緗亭（中）穿上有40年歷史、阿嬤曾穿過的中式旗袍與會，並與阿嬤林黃怨（右二）合照，象徵祖孫傳承。（記者曾迺強攝）

    嘉義縣議員林緗亭（中）穿上有40年歷史、阿嬤曾穿過的中式旗袍與會，並與阿嬤林黃怨（右二）合照，象徵祖孫傳承。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
有機肥補助今年加碼 每公頃最高1萬2千元

有機肥補助今年加碼！市府為鼓勵農民多採用有機質肥料，讓土地永續並提升農作物競爭力，市長林佳龍昨日到石岡參觀梨園時宣布，長期作物補助加碼，從原…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：〈中部〉嘉縣光藝展 7嬤穿婚紗走秀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.