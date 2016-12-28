〈北部〉超商設新娘休息室 網友讚貼心
2016-12-28
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆外木山風景優美，去年獲選十大魅力水域冠軍，是新人拍婚紗的熱門景點，基隆大武崙7-ELEVEN武訓門市特別設置新娘休息室，方便新娘更衣化妝，網友直呼：「好貼心！」
有網友在臉書社團「爆廢公社」發文說：「第一次看到有新娘休息室的7-11，聽店員說常常有新人來這一帶拍婚紗照，特別準備一個休息室給新娘，感覺還真貼心。」
拍婚紗照熱點 必經武訓門市
武訓門市是7-11直營店，位於基隆往北海岸必經的基金二路上，店長蔡秋美說，她一九九九年到該店服務，當年因為有長長久久諧音，帶動結婚潮，有很多新人會到北海岸、野柳等地取景及完成終身大事，從高速公路下來，最先到的休息站就是武訓門市，常有新人到店裡消費、化妝，或在廁所換衣服。
蔡秋美發現，有新人直接在店裡做造型，噴灑的髮膠影響其他客人，她想到將庫房改造成新娘休息室，張貼婚紗圖樣和紅色LOVE字樣，營造浪漫氣氛，公司也同意。
改造庫房供新人使用
蔡秋美在房內設置兩面鏡子，方便新娘穿衣，還有白色化妝桌鏡、椅子及可愛小狗抱枕，新人都說很貼心實用，蔡秋美說，改造後業績成長好幾倍，好天氣一定客滿，平常都是上鎖的，有新娘來才會開放，若有多組新人，也會協調他們輪流使用。
有香港網友留言表示，從沒在香港看過便利商店有如此貼心的服務，能到附近拍照還能就近休息、補妝，非常方便又有創意，以後會考慮去拍婚紗。
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超商設新娘休息室 網友讚貼心
基隆外木山風景優美，去年獲選十大魅力水域冠軍，是新人拍婚紗的熱門景點，基隆大武崙7-ELEVEN武訓門市特別設置新娘休息室，方便新娘更衣化妝…
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