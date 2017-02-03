露肩露美腿 駕馭紅禮服
2017-02-03
〔記者王瀅娟／台北報導〕紅色禮服最能表達喜慶氣氛，然而也容易發生穿搭不好而顯得俗氣的印象，蘇菲雅婚紗總監蘇慧妮解析穿搭紅色禮服密技：「紅色有許多不同層次，例如石榴紅、夢露紅、櫻桃紅、磚塊紅與代表東方喜慶吉祥的寶石紅等等，可利用不同層次色調做搭配，清新妝容抹上紅唇即可；髮型除了盤起外，露肩款式也適合將秀髮順勢披散於肩上；禮服可選擇剪裁俐落、低調色系款式來搭配。」
蘇慧妮舉例，女星曾之喬穿蘇菲雅石榴紅禮服，採用立體剪裁，如禮物緞帶般將曾之喬包起來，前方開衩設計可在走動時隨意露出長腿，更顯高挑。另一女星大久保麻梨子拍婚紗時選穿紅色印花禮服拍婚紗，有別於一般紅色禮服，紅黑配色讓紅色顯得時尚。
蘇菲雅另推出多款紅色禮服，剪裁簡單大方，大挖背設計可露出女生美麗的背部線條，流露性感氣息。
即日起至2月15日，蘇菲雅婚紗推出新春3種包套優惠方案，凡下訂包套即可抽金雞蛋，獎項包含全新晚禮服、全新白紗、設計款西服等。另外，身分證號碼有2、0、1、7以上4個數字，每個數字可折抵1,000元，最高可抵4,000元。
圖片提供：蘇菲雅
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