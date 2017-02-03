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露肩露美腿 駕馭紅禮服

2017-02-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕紅色禮服最能表達喜慶氣氛，然而也容易發生穿搭不好而顯得俗氣的印象，蘇菲雅婚紗總監蘇慧妮解析穿搭紅色禮服密技：「紅色有許多不同層次，例如石榴紅、夢露紅、櫻桃紅、磚塊紅與代表東方喜慶吉祥的寶石紅等等，可利用不同層次色調做搭配，清新妝容抹上紅唇即可；髮型除了盤起外，露肩款式也適合將秀髮順勢披散於肩上；禮服可選擇剪裁俐落、低調色系款式來搭配。」

蘇慧妮舉例，女星曾之喬穿蘇菲雅石榴紅禮服，採用立體剪裁，如禮物緞帶般將曾之喬包起來，前方開衩設計可在走動時隨意露出長腿，更顯高挑。另一女星大久保麻梨子拍婚紗時選穿紅色印花禮服拍婚紗，有別於一般紅色禮服，紅黑配色讓紅色顯得時尚。

蘇菲雅另推出多款紅色禮服，剪裁簡單大方，大挖背設計可露出女生美麗的背部線條，流露性感氣息。

即日起至2月15日，蘇菲雅婚紗推出新春3種包套優惠方案，凡下訂包套即可抽金雞蛋，獎項包含全新晚禮服、全新白紗、設計款西服等。另外，身分證號碼有2、0、1、7以上4個數字，每個數字可折抵1,000元，最高可抵4,000元。

圖片提供：蘇菲雅

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  • 簡約設計讓紅色禮服容易駕馭，圖為蘇菲雅。

    簡約設計讓紅色禮服容易駕馭，圖為蘇菲雅。

  • 女星大久保麻梨子（右）穿紅印花禮服拍攝婚紗照，紅黑配色顯時尚。

    女星大久保麻梨子（右）穿紅印花禮服拍攝婚紗照，紅黑配色顯時尚。

  • 女星曾之喬俏麗演繹蘇菲雅石榴紅禮服，前方開衩設計可不經意露美腿，更顯修長。

    女星曾之喬俏麗演繹蘇菲雅石榴紅禮服，前方開衩設計可不經意露美腿，更顯修長。

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