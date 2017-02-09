Leonard春夏服裝發表 香檳 珠寶 蠟燭跨界合作
2017-02-09
〔記者王瀅娟／台北報導〕法國設計師女裝Leonard於麗晶精品開設全台第一家法式生活新概念店，結合法國皇室御用蠟燭Cire Trudon、法國百年香檳Perrier-Jouet與新銳珠寶品牌Aimee Aimer，亦首度引進副牌Leonard Fuchsia，提供顧客除了服裝配件之外的法式美學體驗。
Leonard表示，精品市場消費模式不斷變動，因此品牌也須革新零售模式。法式概念店除了服裝，更著重生活品味的展現，首發找來的合作品牌均有其代表性，將以聯名商品為合作主軸。擁有370年歷史的Cire Trudon以Leonard第一熱銷的經典香水Eau Fabuleuse EDT為基礎，打造同名香氛蠟燭；Perrier-Jouet以品牌銀邊秋牡丹結合Leonard粉紅牡丹設計香檳瓶身與禮盒；強調手工製作的Aimee Aimer則以Leonard春夏服裝顏色為主軸，選用粉紅寶石、鑽石、白瑪瑙等打造花卉彩寶首飾等。
圖片提供／Leonard
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