涉吸金上千萬 珠寶公司2主管遭聲押禁見

2017-01-13 09:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕璀璨國際珠寶有限公司推出「璀璨回饋消費專案」，涉於103至105年間游說經銷商投資購買消費券，再持券向公司月領0.8％至1.5％紅利，吸金1000多萬元，涉犯銀行法，新北地檢署今天凌晨訊後，諭令璀璨珠寶負責人湯健明以10萬元交保，曾姓總經理、吳姓副總則遭檢方聲押禁見。

檢調調查，璀璨珠寶先在網路刊登誠徵業務員廣告，再誘使應徵者購買消費券，成為經銷商，宣稱公司推出「璀璨回饋消費專案」，依投資金額多寡分為銀卡（投資金額10萬元以上）、金卡（投資金額50萬元以上）、白金卡（投資金額100萬元以上），經銷商取得消費券後，可向公司換取同額珠寶。

消費券若未消費，可於每月5日持消費券向公司領取報酬，依金額每月可領回0.8％至1.5％紅利，不少應徵者加入成為經銷商，以為不用幫公司銷售珠寶，就能坐領紅利，但去年9月開始，20多名經銷商就未再領到紅利，才驚知被騙。

新北地檢署企業組檢察官馬中人昨指揮法務部調查局新北市調處，搜索璀璨珠寶辦公室、負責人湯健明住處等7地，帶回湯男、曾姓總經理、吳姓副總、官姓協理、李姓會計及1名職員共6人，尚有1名顧問主嫌尚未到案，檢方將持續清查是否還有其他被害人，全案擴大偵辦中。