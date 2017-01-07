龔遵慈珠寶展 母子聯手驚豔

2017-01-07

〔記者王瀅娟／台北報導〕珠寶設計師龔遵慈於歲末年終發表年度珠寶系列，復刻以往經典的設計，包括鈴蘭花、海芋、花朵、小熊等。特別的是，此次作品龔遵慈的兒女也加入製作，雖然她說還差得遠，但已有傳承味道浮現。

龔遵慈創作的特色是所有寶石均為親手磨製，因此產量非常有限。龔遵慈表示，今年在玉料的取得上更為困難，例如鈴蘭花胸針的兩根綠枝需要60厘米長、20厘米寬的翡翠玉板取材，不但要全綠勻色、無瑕且厚度達7厘米，非常難得，實際製作時耗損非常大。在鑲嵌上也突破以往，精確計算鑲座金屬，從正面完全看不見金屬，白翡鈴蘭花以螺絲鎖在翡翠綠枝上，因而玲蘭花就像直接從綠枝長出，鬼斧神工令人驚嘆。而海芋胸針的綠枝則切自一只綠玉髓手鐲，「要設計不計損耗」的大器亦令人佩服。

龔遵慈珠寶設計展1月13日至14日於晶華酒店701室舉行，不同以往的是，往往開展前就全數已蒙收藏的作品，今年還有5件待收藏，欲收藏者趕快動起來。