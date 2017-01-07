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比漾選物 全新五感體驗

2017-01-07

〔記者凃盈如／台北報導〕比漾廣場選物店昨日登場！「比漾選物Beyond Select」跳脫百貨既定櫃位框架，以永和地區生活提案中心為發想概念，在1樓以14坪的空間演繹生活美學，網羅了吃食、飲品、器物、花卉、飾品等面向，嚴選了20個品牌近200個品項，而空間設計則由知名設計師潘俊元操刀，整體空間恍如日本街頭的選物店，氛圍輕鬆悠閒，選品精緻講究，價格帶親民，帶給消費者全新的五感體驗。

比漾選物第一季主題為「咖啡」，結集了台北6家名家咖啡店一同推出自家烘焙的咖啡豆及咖啡濾掛包，讓人眼睛為之一亮的是，合作的對象含GABEE、FIKA FIKA、RUFOUS、PEG、AURA、PELOSO等名家，可從中窺見比漾廣場對於生活風格的細心探究與企圖心；店內還有台灣在地好食「好食舖」，以及獨家開設的時尚新零食品牌「米Bon」，重現台灣的香米文化。至於飾品則由來自台中的設計師品牌「圓氐」以及位於台北市富錦街的「拾集Gather」坐鎮，前者提供了台灣原創的復古黃銅飾品，如項鍊、耳環、手鍊、戒指，後者則引進土耳其Rumisu真絲方巾，以藝術感十足的圖騰展現個人風格；花藝則由來自台南的「S.A.W看見綠」進駐，販售乾燥花束與花飾品的同時，也以花卉裝置點亮了空間。選物店的幕後推手，也是比漾廣場董事長特助普美玉提到，之後幾季會針對「茶」、「啤酒」主題延伸，另外也會開設講座、乾燥花、金工等課程，為消費者的生活拓展更多觸角。

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  • 比漾選物推出許多日常生活器皿，譬如本季以咖啡為主題，店內不乏各式各樣沖煮咖啡的器具，此為Hario雲朵不鏽鋼電熱細口壺。

    比漾選物推出許多日常生活器皿，譬如本季以咖啡為主題，店內不乏各式各樣沖煮咖啡的器具，此為Hario雲朵不鏽鋼電熱細口壺。

  • 比漾廣場開設「比漾選物」，董事長潘慧珍熱情分享選物店精神，同時還透露了自己就是選物店的客戶。

    比漾廣場開設「比漾選物」，董事長潘慧珍熱情分享選物店精神，同時還透露了自己就是選物店的客戶。

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