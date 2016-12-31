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悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客

2016-12-31

〔記者凃盈如／台北報導〕比漾廣場推出全台百貨首張悠遊卡功能的會員卡，可以在美食街、餐廳使用，集會員點數更輕鬆。比漾廣場董事總經理周寶文表示，目前比漾廣場會員數約8萬多人，預計推行會員悠遊卡後，於2017年會員卡友將達到15萬人。接著下一步將於2017年3月推出比漾廣場APP、6月推聯名卡，7月就可將會員卡綁定APP，明年Q4則可以聯名卡綁定手機消費。周寶文提到，即將於1月6日開幕的BEYOND SELECT比漾選物，將販售台灣物產，如比漾廣場自營品牌「米Bon」、日常生活選物，另有其他6品牌進駐；至於明年底即將架設的電子商務服務，也將主推自營品牌選物，與其他電子商城區隔，初步以打造有特色的購物平台與市場區隔，並優先服務會員。

比漾廣場會員原本就享有集滿100點消費直接折抵30元的好康，以及來星巴克雙和門市可憑會員卡免費升級，中杯升大杯、大杯升特大杯等優惠；即日起申辦比漾會員悠遊卡再享有多項優惠，譬如即日起至2017年1月31日起，憑當日消費發票及同張會員悠遊卡，贈送1小時停車優惠，且有機會抽中儲值金1萬元，更可享有比漾廣場摩斯漢堡中杯紅茶一杯。若原為比漾會員卡友，只要扣除200點就可以取得會員悠遊卡，新加入的會員，申辦酌收工本費50元。

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  • 「比漾選物」搶先推出春節禮盒，即日起開放預購，1月3日前於比漾廣場B2好食舖預定結帳，1月6日即可於選物店取貨。圖為好運Bon Bon來米Bon 90g任選3罐690元。

    「比漾選物」搶先推出春節禮盒，即日起開放預購，1月3日前於比漾廣場B2好食舖預定結帳，1月6日即可於選物店取貨。圖為好運Bon Bon來米Bon 90g任選3罐690元。

  • 咖啡Bon Bon組含90g米Bon2罐+名家咖啡濾掛包10入，囊括了台灣知名咖啡名店GABEE、FIKA FIKA及Rufous等店家的咖啡豆。

    咖啡Bon Bon組含90g米Bon2罐+名家咖啡濾掛包10入，囊括了台灣知名咖啡名店GABEE、FIKA FIKA及Rufous等店家的咖啡豆。

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