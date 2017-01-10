中華電信數位好厝邊 扎根在地產業

2017-01-10

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞中華電信基金會長期關心與扶植台灣在地產業，多年來結合中華電信員工舉辦「手感的溫度」年節伴手禮活動，致力負起社會責任。

中華電信基金會自2006年成立，推動「數位好厝邊」計畫，深入偏鄉，以教育、文化、產業等面向給予輔助，目的縮短城鄉數位落差、協助在地產業、記錄在地故事，一路走來10年，全台已有76個「數位好厝邊」，例如南投縣魚池鄉森林紅茶。

中華電信基金會表示，在地微型產業經營不易，格外需要企業的支持，才有機會穩健成長，中華電信不只對外推廣，更將「數位好厝邊」的特色產品帶進公司內部，希望結合所有員工的力量回饋社會，例如從2013年針對內部員工發起的「手感的溫度」年節伴手禮活動，每年締造近百萬元的銷售佳績。

此外，期望讓更多人認識這些特色產業，特地成立「點‧台灣」好禮網，深入介紹背後的故事和涵義，並提供購買資訊，串連全台民眾一起以實際的行動支持，擴大宣傳效應。

圖片提供：中華電信