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699元4G吃到飽再延長? 鄭優：視市場狀況而定

2017-01-03  18:33

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信一再延長的月租699元4G吃到飽方案，到今年2月底到期後，是否再延長?中華電信董事長鄭優表示，要視市場狀況而定，以做出對消費者最有利的決策。鄭優表示，如果中華電信提供的內容夠好，對消費者有吸引力，有信心在4G市場維持不錯的業績。

中華電信月租699元、4G吃到飽方案原訂去年9月底退場，結果延到今年1月2日退場，且中華電信去年底也公布月租777元的「大七喜」新方案，但在中華電公布「大七喜」方案後，台灣大與遠傳都不跟進，且將699、698費率延到2月底退場，使得中華電信699方案也延長到2月底，電信三雄再度上演＂敵不退、我不退＂戲碼。

未來低資費的700元以下吃到飽戰火是否會在2月後再延長?鄭優今日出席神腦國際 （2450） 電商開站記者會時指出，預計在2月底到期前再檢討，會視市場狀況做出對消費者最有利的決策。

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  • 月租699元4G吃到飽方案，到今年2月底到期後，是否再延長?中華電信董事長鄭優表示，要視市場狀況而定。（記者王憶紅攝）

    月租699元4G吃到飽方案，到今年2月底到期後，是否再延長?中華電信董事長鄭優表示，要視市場狀況而定。（記者王憶紅攝）

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