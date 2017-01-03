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神腦電子商務平台啟動 可望帶動年營收成長10％

2017-01-03  17:49

〔記者王憶紅／台北報導〕神腦（2450）電子商務平台-神腦線上Senaonline今日正式啟動，神腦總裁林保雍指出，在電商加持、以及母公司中華電信（2412）若積極有作為，預估今年營收最少可以成長10%以上，而電商在運作順暢下，明年將開放全台中小企業加入，呼應新政府進入數位經濟時代。

神腦電商今日啟動儀式中，中華電信董事長鄭優、總經理謝繼茂等都親自到場祝賀。

林保雍說，神腦線上是神腦邁向新零售服務模式關鍵的第一步，搭配全台門市的零售通路優勢，提供全時段、全通路、全商品、全服務給消費者。目前神腦全台門市279家，加計中華電信門市達702家，累計去年1-11月營收310億元。

神腦線上目前銷售商品達3000項，從3C產品到保健產品、汽車百貨、生活家電、食品、票券等都有，神腦預估，非3C產品的銷售量到年底以佔20-30%為目標。

林保雍表示，神腦線上希望到年底，可以分攤實體門市工作量的50%，而經過今年的實際操作後，希望明年開放到全台、不限業別的中小企業加入，除了推動數位經濟，也將成為帶動神腦成長的主要動力。

至於全年景氣方面，林保雍表示，在紅色供應鏈的挑戰下，預估今年大家仍要「褲子勒緊一點」。林保雍認為，過去幾年，台灣科技產業都已經把中國教會了，建議台灣可以朝向「有機島」發展，不過，產業政策不可能立竿見影，可能未來20年都要勒緊褲子。

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  • 神腦（2450）電子商務平台-神腦線上啟動儀式，圖左到右為：中華電總經理謝繼茂、中華電董事長鄭優、神腦董事長賴勁麟、神腦總裁林保雍、神腦電商事業部總經理單紹棣。（記者王憶紅攝）

    神腦（2450）電子商務平台-神腦線上啟動儀式，圖左到右為：中華電總經理謝繼茂、中華電董事長鄭優、神腦董事長賴勁麟、神腦總裁林保雍、神腦電商事業部總經理單紹棣。（記者王憶紅攝）

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