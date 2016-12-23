中華電信基金會10年 紀錄片真誠感動
2016-12-23
〔記者陳炳宏／台北報導〕中華電信基金會慶祝成立十週年，昨天舉辦「遇見、真實幸福的未來」影片特映會，董事張朝棟表示，十年來在全國各地建置七十六處「數位好厝邊」據點，每年開設超過一千小時數位學習課程、近五千人次上課，讓偏鄉也能掌握和世界接軌的機會，在他們身上，看到台灣未來的希望。
詩人林琮盛說，中華電信基金會就像是磁鐵，吸引台灣一群不在乎名利的憨人，持續對台灣做一些深耕有利的事，透過「蹲點．台灣」計畫闡述，讓這些人辛苦的故事，可以找到新的價值。九年前基金會開始規劃優質在地產業與企業合作推廣伴手禮，九年來「不離不棄」，讓在地茶農將「森林紅茶」搖身一變成為「比爾蓋茲茶」，這是科技取代不了的成果。
中華電信基金會執行長林三元表示，正與政治大學廣播電視學系推動「蹲點．台灣」計畫，帶領大學生利用暑假到「數位好厝邊」據點常駐十五至廿天，身體力行「一手服務，一手記錄」，目前已經記錄的在地影像故事總長超過兩千分鐘。林三元也強調：「與其說這是公益，不如說這是國家要強盛的戰略。」
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