中華電信擴大資本支出 今年達290億元

2017-01-03 18:28

〔記者王憶紅／台北報導〕華電信（2412）去年資本支出約270億元，而今年則將擴大到290億元。中華電新任總經理謝繼茂表示，2017年資本支出目標近290億元，其中，以固網寬頻佔比最高，資本支出規劃超過140億元，年增約18%，而行動網路資本支出規劃超過90億元，與去年相當。

中華電信今日舉行總經理交接典禮，原總經理石木標退休下，由執行副總謝繼茂升任。

中華電去年資本支出原訂306億元，其中，行動網路達成率約95%，而固網部分業務在順延到今年下，因此去年資本支出約270億元，達成率88%。

謝繼茂說，響應政府推動寬頻環境計畫，中華電信將逐步提高固網寬頻涵蓋率，並針對弱勢家庭提高25M寬頻的涵蓋率。