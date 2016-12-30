| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 消費

《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧復古前衛

潔白圓潤的珍珠襯上鉚釘或虎頭裝飾，溫柔浪漫的雅致氣息與強烈不羈的龐克元素衝突邂逅，美麗的紊亂刻劃Gucci飾品迷人篇章。這樣的配件有如出自1950年代的優雅女子衣櫃，卻不染塵埃、宛如全新的迎向2017年。不論綴滿彩色水鑽的造型長耳環、珍珠、鉚釘與古典圖騰攀附的各式誇張造型戒指、太陽眼鏡等，大膽搶眼的豐富造型，典雅的復古風情結合現代的前衛個性，揭開華麗搖滾之序。

圖片提供／Gucci

廣告
  • Gucci虎頭與珍珠綴飾耳環，14,700元。

    Gucci虎頭與珍珠綴飾耳環，14,700元。

  • Gucci 水晶裝飾太陽眼鏡，價格未定。

    Gucci 水晶裝飾太陽眼鏡，價格未定。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.