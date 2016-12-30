《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧復古前衛

潔白圓潤的珍珠襯上鉚釘或虎頭裝飾，溫柔浪漫的雅致氣息與強烈不羈的龐克元素衝突邂逅，美麗的紊亂刻劃Gucci飾品迷人篇章。這樣的配件有如出自1950年代的優雅女子衣櫃，卻不染塵埃、宛如全新的迎向2017年。不論綴滿彩色水鑽的造型長耳環、珍珠、鉚釘與古典圖騰攀附的各式誇張造型戒指、太陽眼鏡等，大膽搶眼的豐富造型，典雅的復古風情結合現代的前衛個性，揭開華麗搖滾之序。

圖片提供／Gucci