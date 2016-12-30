《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧酒神包

這款裝飾雙虎頭釦環包包就是近來最夯的IT Bag、酒神包（Dionysus），設計靈感來自「Dionysus」、古希臘羅馬神話的酒神。傳說他化身為老虎，載著一名年輕貌美的少女渡河，所渡之河即為後代皆知的底格里斯河，蘊育兩河流域的古老文明與傳奇神話。

酒神教導人們栽種葡萄樹、釀葡萄酒，盡情享樂與飲酒後的歡愉，追求最原始的人性；酒神有著與動物相處的能力，尤其獅子與老虎；酒神象徵著感性、熱情與生命力，守護音樂、戲劇等一切美麗與情感的事物。

酒神包以上等柔潤的麂皮、蟒蛇皮或珍稀的鱷魚皮製作，裝飾刺繡、拼貼或鉚釘，工藝精湛，令人目眩神迷；以酒神命名，宣示酒神所代表的浪漫情懷與感性。

圖片提供／Gucci