《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧GG Marmont

GG Marmont系列是Gucci的當代宣言，為1970年代以雙G釦飾創造無數故事的著名標識再創新時代。亞歷山卓．米開里經常以簡約的設計輔以搶眼卻又復古的雙G Logo裝飾，不論是包款或鞋款，為Gucci雙G Logo賦予新生。

圖片提供／Gucci