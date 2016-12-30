| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 消費

《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧GG Marmont

GG Marmont系列是Gucci的當代宣言，為1970年代以雙G釦飾創造無數故事的著名標識再創新時代。亞歷山卓．米開里經常以簡約的設計輔以搶眼卻又復古的雙G Logo裝飾，不論是包款或鞋款，為Gucci雙G Logo賦予新生。

圖片提供／Gucci

廣告
  • GG Marmont裝飾鍊帶包，63,700元。

    GG Marmont裝飾鍊帶包，63,700元。

  • Gucci 2017早春走，模特兒搭配GG Marmont珍珠裝飾皮帶。

    Gucci 2017早春走，模特兒搭配GG Marmont珍珠裝飾皮帶。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.