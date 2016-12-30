《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5
2016-12-30
記者方惠宗／台北報導
神設計‧GG Marmont
GG Marmont系列是Gucci的當代宣言，為1970年代以雙G釦飾創造無數故事的著名標識再創新時代。亞歷山卓．米開里經常以簡約的設計輔以搶眼卻又復古的雙G Logo裝飾，不論是包款或鞋款，為Gucci雙G Logo賦予新生。
圖片提供／Gucci
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