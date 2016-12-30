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《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧Gucci Garden

當自然元素轉化為時尚語言，亞歷山卓．米開里將植物花卉、蜜蜂、蝴蝶、珊瑚蛇、鳥等圖騰幻化為精美細膩的刺繡，宛如一座「Gucci Garden」般、毫不保留的盡情呈現在服裝上，歌頌著他最感興趣的希臘羅馬神話與自然萬物。

亞歷山卓．米開里說：「我對大自然真的很有興趣，從我的創作中可以看到萬物有靈論的信仰。自1960年代起，花卉與唯美的故事始於葛莉絲凱莉王妃。代表歐洲王室的蜜蜂、與智慧同義的蛇、酒神化身的老虎，在Gucci花園裡的每個圖騰都有美麗動人的象徵。」

圖片提供／Gucci

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  • 自然萬物與Gucci Garden傳承著品牌富有歷史的花卉與唯美故事。

    自然萬物與Gucci Garden傳承著品牌富有歷史的花卉與唯美故事。

  • 澳洲女星Margot Robbie 穿著Gucci刺繡旗袍洋裝。

    澳洲女星Margot Robbie 穿著Gucci刺繡旗袍洋裝。

  • Gucci花園上身。Kirsten Dunst 穿著Gucci小鳥刺繡洋裝。

    Gucci花園上身。Kirsten Dunst 穿著Gucci小鳥刺繡洋裝。

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