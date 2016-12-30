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《Gucci與Alessandro Michele的神設計》4

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧Princetown拖鞋

名人喜愛的Gucci經典「Horsebit Loafer」馬銜鍊鞋誕生於1953 年，將馬術世界裡的裝備、「馬銜鍊」幻化為優雅裝飾，是雋永的鞋款代表之一，紐約大都會博物館於1985年即將馬銜鍊鞋納入永久收藏。

亞歷山卓．米開里上任Gucci創意總監之後即為馬銜鍊鞋賦予新意，推出「Princetown」拖鞋款式，以較為細緻的鞋型輔以毛草裝飾，古靈精怪又雅致。鞋面上，無論花朵刺繡、動物圖騰或素面皮革，魅力襲捲時尚圈，常見名人穿著亮相。

圖片提供／Gucci

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  • Princetown老虎刺繡馬銜鍊拖鞋，36,200元。

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