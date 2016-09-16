《解決眼周老化危肌 不能等！》
記者邱巧貞／台北報導
每天工作之餘，還偷閒在玩Pokemon嗎？那麼，你一定不能忽略眼周保養！現代人長時間使用電腦、手機，因長時間注視單一短焦距減少眨眼次數，導致眼周血液循環不良、暗沉，不經意搓揉雙眼，又加劇了眼周紋路增生，若再加上歲月逐漸導致的鬆弛下垂……只能說，眼周保養真的不能等！
15年後，眼睛大小縮減20%！
眼睛是靈魂之窗，只要眼睛一無神，看起來不僅無精打采，視覺年齡也頓時老了好幾歲。
肌膚之鑰研究團隊發現眼周肌膚鬆弛、凹陷、眼袋及浮腫等問題，皆是造成視覺上缺乏立體大眼的原因。SK-II研究發現女性容貌衰老的主因，是因全臉360度縱橫緊緻度下降，當中眼周肌膚更是隨著年齡增長而日益鬆弛，明亮大眼不再。
SK-II在橫跨15年的跨世代研究中發現，眼部的縱橫緊緻度從20世代開始明顯下降，隨年齡增長，眼周肌肉愈發鬆弛，導致眼睛慢慢變小，歷經15年，眼睛大小平均縮減20%，雙眸變小的關鍵就在於：眼周肌膚的鬆弛。
賀爾蒙失調，眼周緊緻度變差！
眼周肌膚比臉部其他部位的肌膚纖細3～5倍，卻擁有相當少的膠原蛋白和彈力纖維，加上眼周肌肉頻繁的運動，因此，老化現象在眼周部位格外明顯。
此外，眼周肌膚擁有較少的皮脂腺，特別容易缺水。而年齡因素也反映在眼周，45歲以上的熟齡女性，眼周肌膚因荷爾蒙失調，導致肌膚密實度變差，使黑眼圈及眼袋更明顯，兩側太陽穴之間的眼部區域皺紋變深，開始出現魚尾紋、眼角細紋、皺眉紋、下眼瞼細紋等；同時，上眼瞼的皮膚鬆弛也更加明顯。
圖片提供／SK-II、紀梵希、肌膚之鑰、資生堂、得因特、克蘭詩
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眼周鬆弛讓眼睛看起來無神。
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現代人用眼過度，導致眼周問題提早產生。
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得因特肌因抗老奇蹟修護眼膜，使用奈米鉑金導入科技，協同撫紋三胜肽、抗皺五胜肽，添加阿育吠陀及中國經典舒敏植萃，包含巴戢天、苦楝、雪耳、黃岑及蘆薈等，調配完美亮眼配方。6對／3,900元。
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資生堂百優全緊緻立體眼霜，運用原生激活科技，具有迷迭香萃取精華與生化激活複合物，雙管齊下改善困擾；同時添加野生百里香植萃、維他命E衍生物、玻尿酸N，長效保持滋潤。15ml／2,200元。
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紀梵希極緻修護眼霜，針對現代女性易顯露疲倦感與敏感眼周肌膚問題設計，細緻如絲的乳霜質地，令雙眼綻放充分休息後的清新光采。15ml／3,100元。
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克蘭詩極緻活齡漂亮眼霜，除了核心成分哈倫加納葉萃取外，融合七葉樹、合歡及瓜拿納萃取、四胜肽、金合歡花蠟及古布阿蘇果油，訴求淡化皺紋，拉提肌膚。15ml／3,000元。
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SK-II R.N.A.超肌能緊緻大眼霜，含五環多肽、小球藻萃取、水解蛋白等成分，強化肌膚緊實度，打造緊緻明亮雙眼。15g／3,180元。
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肌膚之鑰精質眼霜，針對「立體感」問題強化改善，含翻白草萃取物、甘草萃取物、甜茶葉萃取、橄欖葉萃取、光采明亮複合物EX等成分，深入肌膚進行修復。15ml／8,800元。
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