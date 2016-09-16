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《解決眼周老化危肌 不能等！》

2016-09-16

記者邱巧貞／台北報導

每天工作之餘，還偷閒在玩Pokemon嗎？那麼，你一定不能忽略眼周保養！現代人長時間使用電腦、手機，因長時間注視單一短焦距減少眨眼次數，導致眼周血液循環不良、暗沉，不經意搓揉雙眼，又加劇了眼周紋路增生，若再加上歲月逐漸導致的鬆弛下垂……只能說，眼周保養真的不能等！

15年後，眼睛大小縮減20%！

眼睛是靈魂之窗，只要眼睛一無神，看起來不僅無精打采，視覺年齡也頓時老了好幾歲。

肌膚之鑰研究團隊發現眼周肌膚鬆弛、凹陷、眼袋及浮腫等問題，皆是造成視覺上缺乏立體大眼的原因。SK-II研究發現女性容貌衰老的主因，是因全臉360度縱橫緊緻度下降，當中眼周肌膚更是隨著年齡增長而日益鬆弛，明亮大眼不再。

SK-II在橫跨15年的跨世代研究中發現，眼部的縱橫緊緻度從20世代開始明顯下降，隨年齡增長，眼周肌肉愈發鬆弛，導致眼睛慢慢變小，歷經15年，眼睛大小平均縮減20%，雙眸變小的關鍵就在於：眼周肌膚的鬆弛。

賀爾蒙失調，眼周緊緻度變差！

眼周肌膚比臉部其他部位的肌膚纖細3～5倍，卻擁有相當少的膠原蛋白和彈力纖維，加上眼周肌肉頻繁的運動，因此，老化現象在眼周部位格外明顯。

此外，眼周肌膚擁有較少的皮脂腺，特別容易缺水。而年齡因素也反映在眼周，45歲以上的熟齡女性，眼周肌膚因荷爾蒙失調，導致肌膚密實度變差，使黑眼圈及眼袋更明顯，兩側太陽穴之間的眼部區域皺紋變深，開始出現魚尾紋、眼角細紋、皺眉紋、下眼瞼細紋等；同時，上眼瞼的皮膚鬆弛也更加明顯。

圖片提供／SK-II、紀梵希、肌膚之鑰、資生堂、得因特、克蘭詩

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  • 眼周鬆弛讓眼睛看起來無神。

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  • 現代人用眼過度，導致眼周問題提早產生。

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  • 得因特肌因抗老奇蹟修護眼膜，使用奈米鉑金導入科技，協同撫紋三胜肽、抗皺五胜肽，添加阿育吠陀及中國經典舒敏植萃，包含巴戢天、苦楝、雪耳、黃岑及蘆薈等，調配完美亮眼配方。6對／3,900元。

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  • 紀梵希極緻修護眼霜，針對現代女性易顯露疲倦感與敏感眼周肌膚問題設計，細緻如絲的乳霜質地，令雙眼綻放充分休息後的清新光采。15ml／3,100元。

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