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《時尚星二代》出道 從小訓練！

2016-09-16

文／王鶯娟

秀場就是最好出道的舞台，星二代竄起，得從小適應鎂光燈焦點才行，蜜拉喬娃薇琪（Milla Jovovich）從小帶在身邊、穿梭不少秀場的大女兒艾爾嘉部．安德森（Ever Gabo Anderson），儘管已經在多場秀場都看到她與媽媽的身影，身經百戰的小女孩，似乎還是畏懼大陣仗、蜂擁而至的媒體，依偎在媽媽身邊下，小眼珠還是忍不住到處流轉，剎是可愛！

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  • 小女孩艾爾嘉部的害羞可不只在場外，出席其他品牌服裝秀，艾爾還是怯生生的要坐在媽媽的大腿上呢！（達志影像）

    小女孩艾爾嘉部的害羞可不只在場外，出席其他品牌服裝秀，艾爾還是怯生生的要坐在媽媽的大腿上呢！（達志影像）

  • 小女孩艾爾嘉部的害羞可不只在場外，出席其他品牌服裝秀，艾爾還是怯生生的要坐在媽媽的大腿上呢！（達志影像）

    小女孩艾爾嘉部的害羞可不只在場外，出席其他品牌服裝秀，艾爾還是怯生生的要坐在媽媽的大腿上呢！（達志影像）

  • 蜜拉喬娃薇琪一身紅色斜紋軟呢洋裝出席香奈兒高級訂製服發表會，下車跟緊緊的艾爾嘉部牢牢抓住媽媽。（歐新社）

    蜜拉喬娃薇琪一身紅色斜紋軟呢洋裝出席香奈兒高級訂製服發表會，下車跟緊緊的艾爾嘉部牢牢抓住媽媽。（歐新社）

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標題：《時尚星二代》出道 從小訓練！


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