《時尚星二代》Louis Vuitton，瑟琳娜女戰神

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

瑟琳娜（Selena Gomez）雖然最為人熟知的是跟小賈斯汀剪不斷理還亂的關係，然而她在青少年心目中的地位卻相當高，尤其是美國，對於想要將品牌形象年輕化、及早培養下一代愛好者的精品來說，選用瑟琳娜做為形象廣告代言人，其策略選擇不言而喻。

不過，在迪士尼頻道培養出的紅星中，瑟琳娜可說是在「轉大人」過程中比較沒有出現偏差行為的一位，也非常積極認真對待自己的音樂事業，這種努力的形象也算是正面。在Louis Vuitton秋冬廣告中，她率領眾模特兒化身遊走各種時空文化的冒險女戰士，堅毅的表情相當吸引人。