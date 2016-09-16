《GO!牛爾帶路》東京藥妝購物清單

2016-09-16

記者邱巧貞／東京報導、攝影

許多人到日本旅遊，必不會錯過在日本藥妝店尋寶，在網路上搜尋「日本藥妝店必買」關鍵字，馬上就出現一連串商品清單。美容專家牛爾不僅是保養品研發者，更從頂級到平價保養品，通通都用過，這一趟，他避開觀光客常去的大型連鎖松本清，選擇來到位於六本木之丘附近的福太郎藥妝店，相較於其他藥妝店，這裡購物環境較寬敞，牛爾也是店內的VIP，不過因店址位於六本木高級地段，產品定價還是可以貨比三家。以下來看看他到底選了哪些產品？

日本花王牙膏

沒錯！一條定價100日幣（約30塊台幣）日本製的牙膏。日本的牙膏功能及種類相當多，是網路上經常被討論的商品，但各種標榜美白、抗敏等功能的牙膏，定價1條也要台幣2～300百元不等，如果你沒有甚麼特別的需求，牛爾認為像牙膏這種日常用品，他個人傾向選擇一般家庭常用、大眾化、最平價的產品，如：這款由花王（KAO）大廠生產的薄荷口味、防蛀牙、牙齦炎的牙膏。牛爾表示，日本牙膏的特色在於口感不辣，用起來也很舒服。

妮維雅防曬乳

德國品牌妮維雅近來在日本網友間掀起討論，妮維雅價格實惠的乳霜，使用評價甚至媲美頂級乳霜品牌。不過，這次牛爾推薦的是妮維雅防曬乳。牛爾表示，日本花王的防曬做得非常好，這款妮維雅防曬乳正是由日本花王代工，先前他已經買了好幾條囤貨，這次再來找當中油脂含量較多的版本，不過日本已停產了，現在他選擇的是SPF50 PA++++的清爽版本，價格只要台幣2百多元。

media媚點BB霜

牛爾很推薦這款BB霜，因為質地很保濕，非常修飾毛細孔，不過他在台灣曾發現比日本更便宜的定價，所以沒買。

Success男士洗髮精

夏天容易流汗出油，在路上錯身而過時，不時會聞到頭臭味飄來，日本男士頭髮護理品牌「Success」是專門針對落髮問題以及頭皮健康而設計。

SANA豆乳超濃保濕洗面乳

牛爾表示，因為自己的皮膚比較乾，這款豆乳洗面乳泡沫很細緻、保濕度很強，他不選擇定價較高、添加Q10保養成分的版本，因為保養成分一下就被洗掉了，而是直接挑比較濃郁的基本款。另一款kracie naive植物性洗面乳，較適合油性肌膚使用，重點是價格不到100元台幣。

Yuskin悠斯晶維生素潤唇膏

Curel珂潤潤浸保濕護唇膏

超好用！特別針對口角炎、唇乾裂很有效的護唇膏，含天然維他命Ｂ，修護功能好。但若要強調保濕效果的話，牛爾會選擇Curel珂潤潤浸保濕護唇膏 。

資生堂FERZEA尿素乳液

有些人身體肌膚容易乾燥甚至發癢，或長出一顆顆乾燥的角質粒，牛爾建議可以試試這瓶含20%尿素保濕成分，專門針對發癢及乾燥肌所設計的乳液。

LuLuLun面膜

牛爾用過且認為保濕效果很好的面膜，在網路上也極受推薦，1包裡有7片，就算1週7天都敷，也只要日幣3～400元（約100多元台幣），相當便宜。

Curel潤浸保濕沐浴乳

牛爾表示自己的皮膚乾燥又敏感，這款泡沫沐浴乳質地有點像保濕精華液，他還可以拿來洗臉。（PS.到牛爾位於六本木的住家，發現浴室裡真的也是放著這款產品。）

Santen參天人工淚液

無防腐劑滴眼液

牛爾說，自己的眼睛非常乾，但他不會使用清涼感的眼藥水，而選擇最接近人類眼淚的一款人工淚液，不含防腐劑，可用於眼睛疲勞乾燥。

Chocola B群

牛爾表示自己每天都攝取3種以上的營養輔助食品，當中包含魚油及維他命B群，他選擇Chocola的B群，該品牌現在還推出幫助脂肪新陳代謝的B群。